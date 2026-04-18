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李灝宇大聯盟初登場吞首K　紅襪官方發文附嘆氣符號惹議

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

李灝宇今（18日）迎來大聯盟初登場，對紅襪之戰先發第8棒、鎮守三壘，全場3打數無安打、吞下1次三振，老虎與紅襪一路鏖戰到延長10局，最終紅襪靠吉田正尚代打敲出再見安打，以1比0氣走老虎。

這場比賽最受討論的一幕，出現在李灝宇8局上第3打席，當時他面對紅襪左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez），在2好1壞球數下，對第4球站著不動遭到判定三振。

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根據官網數據，這一球是90英哩伸卡球，雖然進壘位置引發爭議，但其實有擦到好球帶邊緣，因此若單就判決本身來看，是正確判決，也讓李灝宇領到大聯盟生涯首K。

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不過，真正讓話題升溫的，並不完全是這次三振，而是紅襪社群的後續操作；紅襪官方在Threads上貼出李灝宇這次站著吞K的影片，內文僅附上一個嘆氣的表情符號，也在台灣球迷間掀起論戰。

根據貼文留言中文內容，由於李灝宇此役是大聯盟生涯初登場，且這次三振畫面又發生在他首戰過程中，不少台灣球迷因此將這則貼文解讀為紅襪官方「拿對手的台灣球員做文章」，甚至質疑是在藉由台灣球迷關注度帶動流量。

也有人認為紅襪社群小編在台灣使用者較多的社群發出這樣的影片是在引戰，留言區更有人反諷說：「坐等台灣人生氣。」

只是若回到比賽本身與逐球結果來看，這次熱議的核心，是在官方帳號選擇用帶有情緒暗示的表情符號包裝該段畫面，才讓外界更容易產生嘲諷、消費初登場球員的觀感。

關鍵字： 李灝宇、底特律老虎、MLB、大聯盟

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