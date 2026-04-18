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快訊／悲情黃蜂！　連10季打不進季後賽創NBA現役最慘紀錄

記者杜奕君／綜合報導

上次打進東區季後賽已經得追溯至2015-16賽季，夏洛特黃蜂18日在東區第8種子的附加賽最終生死戰，以90比121慘敗給奧蘭多魔術，確定連續10季無緣季後賽，也寫下現役最長無緣季後賽的悲情紀錄。

黃蜂在附加賽首戰驚險擊敗邁阿密熱火後，整體聲勢大振，加上對手魔術在附加賽首戰不敵費城七六人，球隊一哥班凱羅（Paolo Banchero）陷入低潮，對於黃蜂都是極大利多。

不過今日黃蜂vs.魔術之戰開打後，戰況卻是一面倒向魔術，黃蜂一路挨打情況下，最多一度落後達35分，最終魔術王牌球星班凱羅大復活砍下25分，率隊以31分之差痛宰黃蜂。

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黃蜂總教練李伊李伊（Charles Lee）賽後無奈表示，「我們在身體對抗上頂住了壓力，但裁判的吹判尺度挺讓人頭疼的。」

魔術以東區第8種子驚險搭上季後賽末班車，季後賽首輪將交手東區例行賽龍頭底特律活塞。

至於黃蜂，連10季無緣季後賽也是現存最長紀錄，現年28歲的黃蜂主力前鋒布里吉斯（Miles Bridges）自2018-19賽季加盟以來，甚至從未嘗過季後賽滋味。

▲黃蜂連10季打不進季後賽，創NBA現役最長紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃蜂連10季打不進季後賽，創NBA現役最長紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA黃蜂季後賽附加賽

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