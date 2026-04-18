天使傳奇殞落！2002年世界大賽冠軍功臣驚傳辭世　享年53歲

We are deeply saddened to announce the passing of Angels Hall of Famer Garret Anderson.



Garret will forever hold a special place in the hearts of Angels fans for his professionalism, class, and loyalty throughout his career and beyond.



We extend our heartfelt condolences to… pic.twitter.com/RyF5qa7OPE — Los Angeles Angels (@Angels) April 17, 2026

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯天使代表球星、2002年世界大賽冠軍功臣的安德森（Garret Anderson）驚傳於美國時間週五辭世，享年53歲。球團發布聲明證實噩耗，震驚棒壇。

天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）在聲明中表示，「天使球團正哀悼隊史最受愛戴的代表人物之一—Garret Anderson的離世。他在球隊效力15個球季，是球團長年以來的基石人物，無論在外野場上或休息室內的沉穩表現，都帶領天使邁入穩定成功的時期，並以2002年世界大賽冠軍作為重要里程碑。」

「安德森在球員時期乃至退役之後，始終展現高度的專業、風範與忠誠，讓他在天使球迷心中佔有無可取代的地位。他對棒球的熱愛與尊重難以衡量。我們向他的妻子Teresa、女兒Brianne與Bailey、兒子Garret Trey Anderson III，以及所有家人致上最深的哀悼。」

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球團宣布，將自當日起於球衣加縫紀念臂章悼念安德森，並在主場比賽前舉行默哀儀式與播放致敬影片，向這位傳奇致意。

安德森出生於洛杉磯，1990年選秀第4輪被天使選中，並在1994年登上大聯盟。他生涯大部分時間效力天使，累計15個球季，締造多項隊史紀錄，包括出賽（2013場）、安打（2368支）、打點（1292分）、二壘安打（489支）、壘打數（3743）與長打（796支）等，都是隊史第一。

他在2002世界大賽中扮演關鍵角色，幫助球隊擊敗巨人奪冠，並於2002、2003與2005年三度入選明星賽。生涯後期曾短暫效力亞特蘭大勇士與洛杉磯道奇，2010年結束球員生涯。

2016年入選天使隊名人堂時，安德森曾如此總結自己的職業生涯：「我是一個好隊友，這對很多人來說意義重大。尊重隊友、支持他們、必要時給予嚴厲的提醒，這些都很重要……這是我最珍惜的評價。」

他在2011年正式宣布退休時也曾說：「能夠打這項美好的運動，是一種榮幸。」如今傳奇驟逝，留下無數球迷與棒壇人士的懷念。

▲ 天使隊史代表人物安德森（Garret Anderson）驟逝，震驚棒壇。（圖／截自天使X）