運動雲

>

天使傳奇殞落！2002年世界大賽冠軍功臣驚傳辭世　享年53歲

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯天使代表球星、2002年世界大賽冠軍功臣的安德森（Garret Anderson）驚傳於美國時間週五辭世，享年53歲。球團發布聲明證實噩耗，震驚棒壇。

天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）在聲明中表示，「天使球團正哀悼隊史最受愛戴的代表人物之一—Garret Anderson的離世。他在球隊效力15個球季，是球團長年以來的基石人物，無論在外野場上或休息室內的沉穩表現，都帶領天使邁入穩定成功的時期，並以2002年世界大賽冠軍作為重要里程碑。」

「安德森在球員時期乃至退役之後，始終展現高度的專業、風範與忠誠，讓他在天使球迷心中佔有無可取代的地位。他對棒球的熱愛與尊重難以衡量。我們向他的妻子Teresa、女兒Brianne與Bailey、兒子Garret Trey Anderson III，以及所有家人致上最深的哀悼。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

球團宣布，將自當日起於球衣加縫紀念臂章悼念安德森，並在主場比賽前舉行默哀儀式與播放致敬影片，向這位傳奇致意。

安德森出生於洛杉磯，1990年選秀第4輪被天使選中，並在1994年登上大聯盟。他生涯大部分時間效力天使，累計15個球季，締造多項隊史紀錄，包括出賽（2013場）、安打（2368支）、打點（1292分）、二壘安打（489支）、壘打數（3743）與長打（796支）等，都是隊史第一。

他在2002世界大賽中扮演關鍵角色，幫助球隊擊敗巨人奪冠，並於2002、2003與2005年三度入選明星賽。生涯後期曾短暫效力亞特蘭大勇士與洛杉磯道奇，2010年結束球員生涯。

2016年入選天使隊名人堂時，安德森曾如此總結自己的職業生涯：「我是一個好隊友，這對很多人來說意義重大。尊重隊友、支持他們、必要時給予嚴厲的提醒，這些都很重要……這是我最珍惜的評價。」

他在2011年正式宣布退休時也曾說：「能夠打這項美好的運動，是一種榮幸。」如今傳奇驟逝，留下無數球迷與棒壇人士的懷念。

▲ 天使隊史代表人物安德森（Garret Anderson）驟逝，震驚棒壇。（圖／截自天使X）

▲ 天使隊史代表人物安德森（Garret Anderson）驟逝，震驚棒壇。（圖／截自天使X）

關鍵字： 安德森天使隊棒球逝世世界大賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

李灝宇傳將升大聯盟！台灣第19人　平鎮隊史首位

李灝宇傳將升大聯盟！台灣第19人　平鎮隊史首位

兄弟落後不亂逆轉龍隊　平野：打擊教練比賽中生氣提醒年輕球員

兄弟落後不亂逆轉龍隊　平野：打擊教練比賽中生氣提醒年輕球員

不怪罪徐若熙！小久保暖心安慰：再討回來就好

不怪罪徐若熙！小久保暖心安慰：再討回來就好

天使傳奇殞落！2002年世界大賽冠軍功臣驚傳辭世　享年53歲

天使傳奇殞落！2002年世界大賽冠軍功臣驚傳辭世　享年53歲

72球就退場有原因！勝騎士身體不適仍完成任務　平野惠一大讚

72球就退場有原因！勝騎士身體不適仍完成任務　平野惠一大讚

徐若熙2局未滿狂失7分退場：對不起球隊...

徐若熙2局未滿狂失7分退場：對不起球隊...

前熱火冠軍隊友竟不挺　查莫斯：詹皇永遠無法超越喬丹

前熱火冠軍隊友竟不挺　查莫斯：詹皇永遠無法超越喬丹

尷尬！七六人大帝恩比德　NBA生涯正式「傷的場次比打得多」

尷尬！七六人大帝恩比德　NBA生涯正式「傷的場次比打得多」

「大形」少年變穩重！李丞齡蛻變奪MVP：感謝過去的魯莽

「大形」少年變穩重！李丞齡蛻變奪MVP：感謝過去的魯莽

許維恩發結緣水被指示「鑽轎腳」　被曬傷不喊苦：是媽祖認證的光

熱門新聞

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

李灝宇傳將升大聯盟！台灣第19人　平鎮隊史首位

兄弟落後不亂逆轉龍隊　平野：打擊教練比賽中生氣提醒年輕球員

不怪罪徐若熙！小久保暖心安慰：再討回來就好

天使傳奇殞落！2002年世界大賽冠軍功臣驚傳辭世　享年53歲

72球就退場有原因！勝騎士身體不適仍完成任務　平野惠一大讚

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日職驚悚一幕！現場急抬擔架

2李灝宇傳將升大聯盟！成臺灣第19人

3平野：打擊教練比賽中生氣提醒年輕球員

4軟銀監督鼓勵徐若熙：再討回來就好

5天使傳奇殞落！世界大賽功臣驚傳辭世

最新新聞

1天使傳奇殞落！世界大賽功臣驚傳辭世

2前冠軍隊友不挺　稱詹皇無法超越喬丹

3傷的場次比打得多　恩比德創另類紀錄

4莫蘭特與灰熊傳決裂　恐重啟交易

5NBA季後賽首輪G1最低票價 尼克要近萬

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

按照輝哥策略走！孔念恩當英雄　讚王勝偉代跑薑是老的辣

張奕登板又逆轉！後藤要好好利用玄學　陳品宏初先發按讚

【搬家式搭火車】女子硬拖8大袋行李上區間車　害班次延誤旅客狂譙

【踢到鐵板】西裝男「霸氣過馬路」帥不到5秒！　警一指神功直接叭退

【媽祖也愛逛街？】閃進農會超市巡視逛起來了XD

【被撞駕駛傻眼】新北無照女騎士擦撞人家屁股「心虛跑了」

【地瓜球闆娘封奶了】大甲人氣老闆娘喊：不想再穿那麼少　粉絲直呼可惜
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366