李灝宇大聯盟初登場受矚目　Apple TV點名來自台灣、老虎IG賽前歡迎

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

李灝宇今（18日）迎來大聯盟生涯初登場，正式成為台灣第19位登上大聯盟的球員，也是第7位站上MLB舞台的台灣野手；老虎賽前也立即排入先發名單，球團官方社群也同步以中英雙語發文歡迎這名台灣新秀展開生涯新篇章。

Yesterday: in Louisville with the Mud Hens



Today: at Fenway Park making his Tigers debut pic.twitter.com/m7xMREsTfh [廣告]請繼續往下閱讀... April 17, 2026

雖然首秀在打擊端未開張，但李灝宇在守備端仍留下令人印象深刻的一幕；7局下他完成一次精彩長傳守備，替老虎抓下該局最後一個出局數，這段畫面隨後也被大聯盟官網收錄為比賽精華之一，成為他大聯盟初亮相的重要亮點。

兩隊以0比0進入延長賽突破僵局，10局上老虎未能把握機會得分，到了10局下，紅襪靠代打吉田正尚敲出致勝安打，以1比0在主場收下勝利，也中止老虎近期6連勝。

值得一提的是，李灝宇的初登場也獲得轉播單位與球團社群高度關注；此役由Apple TV全球獨家轉播，轉播畫面除了以字卡介紹他的背景，主播在李灝宇首度站上打擊區時，也特別點出他來自台灣。

賽前老虎官方Instagram則發文歡迎他升上大聯盟，讓這場初登場不只是一場例行賽，更添了幾分意義。