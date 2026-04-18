運動雲

>

李灝宇大聯盟初登場受矚目　Apple TV點名來自台灣、老虎IG賽前歡迎

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

李灝宇今（18日）迎來大聯盟生涯初登場，正式成為台灣第19位登上大聯盟的球員，也是第7位站上MLB舞台的台灣野手；老虎賽前也立即排入先發名單，球團官方社群也同步以中英雙語發文歡迎這名台灣新秀展開生涯新篇章。

雖然首秀在打擊端未開張，但李灝宇在守備端仍留下令人印象深刻的一幕；7局下他完成一次精彩長傳守備，替老虎抓下該局最後一個出局數，這段畫面隨後也被大聯盟官網收錄為比賽精華之一，成為他大聯盟初亮相的重要亮點。

兩隊以0比0進入延長賽突破僵局，10局上老虎未能把握機會得分，到了10局下，紅襪靠代打吉田正尚敲出致勝安打，以1比0在主場收下勝利，也中止老虎近期6連勝。

值得一提的是，李灝宇的初登場也獲得轉播單位與球團社群高度關注；此役由Apple TV全球獨家轉播，轉播畫面除了以字卡介紹他的背景，主播在李灝宇首度站上打擊區時，也特別點出他來自台灣。

賽前老虎官方Instagram則發文歡迎他升上大聯盟，讓這場初登場不只是一場例行賽，更添了幾分意義。

關鍵字： 李灝宇、底特律老虎、MLB、大聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

快訊／李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安　紅襪靠吉田正尚再見安氣走老虎

快訊／李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安　紅襪靠吉田正尚再見安氣走老虎

李灝宇大聯盟初登場！先發第8棒守三壘　台灣第19人誕生

李灝宇大聯盟初登場！先發第8棒守三壘　台灣第19人誕生

快訊／震撼！NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯宣布退休

快訊／震撼！NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯宣布退休

兄弟落後不亂逆轉龍隊　平野：打擊教練比賽中生氣提醒年輕球員

兄弟落後不亂逆轉龍隊　平野：打擊教練比賽中生氣提醒年輕球員

天使傳奇殞落！2002年世界大賽冠軍功臣驚傳辭世　享年53歲

天使傳奇殞落！2002年世界大賽冠軍功臣驚傳辭世　享年53歲

新庄證實古林睿煬回先發！直言調度兩難：轉牛棚很可惜

新庄證實古林睿煬回先發！直言調度兩難：轉牛棚很可惜

快訊／悲情黃蜂！　連10季打不進季後賽創NBA現役最慘紀錄

快訊／悲情黃蜂！　連10季打不進季後賽創NBA現役最慘紀錄

李灝宇傳將升大聯盟！台灣第19人　平鎮隊史首位

李灝宇傳將升大聯盟！台灣第19人　平鎮隊史首位

李灝宇大聯盟初登場吞首K　紅襪官方發文附嘆氣符號惹議

李灝宇大聯盟初登場吞首K　紅襪官方發文附嘆氣符號惹議

【畚斗擋煞】BMW貼身削過！ 「只差3cm」掃地男險沒命

熱門新聞

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

快訊／李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安　紅襪靠吉田正尚再見安氣走老虎

李灝宇大聯盟初登場！先發第8棒守三壘　台灣第19人誕生

快訊／震撼！NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯宣布退休

兄弟落後不亂逆轉龍隊　平野：打擊教練比賽中生氣提醒年輕球員

天使傳奇殞落！2002年世界大賽冠軍功臣驚傳辭世　享年53歲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日職驚悚一幕！現場急抬擔架

2李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安

3李灝宇先發第8棒守三壘

4NBA生涯累積1194勝　名帥瑞佛斯退休

5平野：打擊教練比賽中生氣提醒年輕球員

最新新聞

1勇士附加賽淘汰　太陽勇闖季後賽

2張弘稜後援4局守成奪本季首救援

3李灝宇登大聯盟寫最年輕紀錄

4悲情黃蜂　連10季無緣季後賽現役最慘

5大谷極寒1度敲雙安！道奇7比1勝洛磯

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

按照輝哥策略走！孔念恩當英雄　讚王勝偉代跑薑是老的辣

張奕登板又逆轉！後藤要好好利用玄學　陳品宏初先發按讚

【搬家式搭火車】女子硬拖8大袋行李上區間車　害班次延誤旅客狂譙

【媽祖也愛逛街？】閃進農會超市巡視逛起來了XD

【踢到鐵板】西裝男「霸氣過馬路」帥不到5秒！　警一指神功直接叭退

【大甲媽上轎典禮出意外！】千里眼神像不慎掉落地面

【地瓜球闆娘封奶了】大甲人氣老闆娘喊：不想再穿那麼少　粉絲直呼可惜
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366