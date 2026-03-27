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中信王牌羅戈掛帥開幕戰 林吳晉瑋加練外野助兄弟

▲▼2026台日交流賽，中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／臺北報導

中華職棒新球季即將於明（28日）正式開打，中信兄弟與樂天桃猿今（27日）在臺北大巨蛋進行開幕戰前最後練習，總教練平野惠一受訪時透露，明天開幕戰將由洋投羅戈擔任先發投手，他也直言：「以他目前的現狀來說，是球隊最好的投手。」

談到開幕戰先發投手時，平野惠一先是笑說「一定要說嗎？雖然不太想公布」，但仍表示若球迷想知道，答案就是羅戈；他解釋，選擇羅戈的原因很單純，「因為以他目前的現狀來說，是球隊最好的投手。」

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至於開幕戰先發打線安排，平野惠一表示，野手名單仍會觀察球員當天的狀態再做最後決定，「腦中已經有一個預想的名單」，目標是排出一套「讓對手覺得很頭痛」的打線，同時也不排除讓年輕球員獲得機會。

談到年輕球員表現，平野惠一指出其實有不少人都有不錯的表現；不過目前球隊面臨傷兵問題，岳政華與許基宏基本上趕不上開季，因此球隊也嘗試不同調度，例如讓捕手林吳晉瑋嘗試守外野。

平野惠一說明，目前球隊捕手競爭相當激烈，林吳晉瑋也希望爭取更多出賽機會，因此願意嘗試不同守備位置。

至於開季名單配置，平野惠一透露球隊將帶上4名捕手，他也形容林吳晉瑋目前就像「工具人」角色，不僅能守本職捕手，也能守一壘、三壘以及左右外野，增加球隊調度彈性。

關鍵字： 中信兄弟、中華職棒、平野惠一、羅戈、林吳晉瑋

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