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最新棒球世界排名出爐！台灣穩居第2　緊咬日本縮小積分差

記者王真魚／綜合報導

世界棒球經典賽落幕後，世界棒壘球總會同步公布最新男子棒球世界排名。雖然日本隊本屆止步8強、最終名列第5，但仍以6337分續居世界第一；台灣以5302分穩居第二，兩隊差距進一步縮小。 本次排名最大變動來自2026年經典賽積分正式納入，同時移除2023年賽事分數。

日本因扣除上屆冠軍積分，加上本屆僅拿到811分，總分從6676分下修至6337分。台灣上屆分組墊底，本屆提升至第15名、拿下432分，積分由5112分成長至5302分，與日本的差距從原本的1564分縮減至1035分。

本屆經典賽由委內瑞拉隊奪冠，一舉進帳1150分，排名上升至世界第5，與前段班差距明顯拉近。亞軍美國隊獲得953分，總積分4357分排名第3；季軍多明尼加隊拿下905分；殿軍義大利隊則有858分進帳。

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整體排名前五名與賽前並未出現更動，依序為日本、台灣、美國、韓國以及委內瑞拉。不過中後段競爭激烈，波多黎各上升至第6，與下滑至第7的墨西哥互換位置。

此外，前10名之中以澳洲進步最為顯著，上升至第9名，超越荷蘭；第11名的多明尼加與古巴（第12）互換排名。

WBSC表示，世界排名採計近4年國際賽成績，涵蓋各年齡層與頂級賽事，藉此評估各國整體實力與發展。本次更新納入經典賽後，反映出全球棒球競爭力持續提升，目前已有來自五大洲、共85個國家納入排名體系。

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 台灣本屆經典賽排名第15、進帳432分，世界排名穩居第2，與日本差距持續縮小。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 棒球排名經典賽日本隊台灣隊委內瑞拉

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