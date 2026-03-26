運動雲

>

NBA當代最狂全能神獸　金塊約基奇差1助攻締造「20-20-20」大三元

記者杜奕君／綜合報導

丹佛金塊王牌球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）26日率隊於主場迎戰達拉斯獨行俠，約基奇再度展現全能身手，全場繳出23分、21籃板、19助攻，只差1次助攻就能寫下「20-20-20」大三元的神獸級紀錄。在約基奇繳出如此表現，加上主控「藍箭俠」莫瑞（Jamal Murray）狂轟53分帶領下，最終金塊以142比135撂倒獨行俠。

面臨「背靠背」連續出賽的嚴峻賽程，金塊今日在主場迎戰獨行俠，團隊進攻火力大爆發，全場共投進19顆三分球，其中本季打出生涯年表現的主控莫瑞，全場28投19中，包含三分球14投9中的凶猛火力，轟下53分、6籃板、4助攻，加上約基奇23分、21籃板、19助攻，成功替金塊捍衛主場勝利。

金塊拿下4連勝後，目前戰績46勝28敗，目前仍居西區第4名，與排名第3位的洛杉磯湖人還有1.5場勝差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於獨行俠方面，此戰本季選秀狀元「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）有26分、8籃板、7助攻全面貢獻，不過獨行俠近期苦吞5連敗，近10戰也僅拿2勝，戰績23勝50敗排名西區倒數第3位。

▲金塊約基奇差1助攻，就能締造「20-20-20」大三元。（圖／路透）

▲金塊約基奇差1助攻，就能締造「20-20-20」大三元。（圖／路透）

關鍵字： 金塊約基奇莫瑞獨行俠弗拉格NBA

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

TPBL職籃本季設立年度26大獎項　新增「年度人氣吉祥物」獎

TPBL職籃本季設立年度26大獎項　新增「年度人氣吉祥物」獎

勇士23歲小將生涯代表作　桑托斯猛飆新高31分領軍2連勝

勇士23歲小將生涯代表作　桑托斯猛飆新高31分領軍2連勝

快訊／勇士「咖哩大神」柯瑞復出生變？　至今仍未參與隊內訓練

快訊／勇士「咖哩大神」柯瑞復出生變？　至今仍未參與隊內訓練

被禁賽25場的七六人喬治回歸砍28分　攜手傷癒恩比德痛宰公牛

被禁賽25場的七六人喬治回歸砍28分　攜手傷癒恩比德痛宰公牛

快訊／台籃震撼彈！戰神總教練許皓程請辭　米蘭暫代主帥

快訊／台籃震撼彈！戰神總教練許皓程請辭　米蘭暫代主帥

快訊／MMA綜合格鬥黑帶猛將來台打職籃　飛鬥士加盟台鋼獵鷹

快訊／MMA綜合格鬥黑帶猛將來台打職籃　飛鬥士加盟台鋼獵鷹

朱永弘接任代理主帥以來最滿意一戰　海神輸球仍有大收穫

朱永弘接任代理主帥以來最滿意一戰　海神輸球仍有大收穫

到雲豹應援基地住一晚　雲豹、電豹女主題房曝光

到雲豹應援基地住一晚　雲豹、電豹女主題房曝光

馬力全開挑戰賽　冠軍女性跑者將獲上海夜跑賽參賽權

馬力全開挑戰賽　冠軍女性跑者將獲上海夜跑賽參賽權

喊話要創聯盟史無前例「9連勝」　蔣淯安直言夢想家更進步了

喊話要創聯盟史無前例「9連勝」　蔣淯安直言夢想家更進步了

【救援畫面】桃機第二航廈驚見孩童掉落防護網

熱門新聞

NBA當代最狂全能神獸　金塊約基奇差1助攻締造「20-20-20」大三元

許晉哲回鍋執教首戰就贏球　林志傑妙回：練球一直跑

布坎南調查進度曝！球團說沒違背　蔡其昌：盡力查明

日職台將3人一軍出發！宋家豪關鍵年拚FA　本土洋將資格在望

快訊／許晉哲回鍋執教有效　林志傑砍19分6籃板率勇士奪勝

開季前最終調整！徐若熙二軍出賽5局僅失1分壓制廣島

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA全能神獸　金塊約基奇差點20-20-20大三元

2許晉哲回鍋執教　林志傑：練球一直跑

3中職追查布坎南案蔡其昌曝進度

4台將3人在一軍！宋家豪關鍵年拚本土

5許晉哲回鍋有效　林志傑砍19分勇士奪勝

最新新聞

1NBA全能神獸　金塊約基奇差點20-20-20大三元

2許晉哲回鍋執教　林志傑：練球一直跑

3許晉哲回鍋有效　林志傑砍19分勇士奪勝

4TPBL職籃　新增年度人氣吉祥物獎

5衛冕軍桃猿開季先拚票房

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【剛落地就轟動】李珠珢現身台灣機場　機場滿滿粉絲等她現身！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【街頭狂飆】違規騎車還「180度壓車迴轉」！　台中囂張猴竟是「小六生」

Jennie「瞳孔地震」全被拍　與舞者互動超可愛＞＜♥　

【我絕不會投降】除掉我還有千千萬萬小草！　柯文哲怒吼：賴清德我不會屈服的

【賓士阿志猴闖禍】撞爛休旅車裝淡定　唾液快篩陽性臉綠了

【媽祖要你請假】台中騎士低血糖昏倒　好心人送「媽祖紅包」勸先請假
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366