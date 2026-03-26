NBA當代最狂全能神獸　金塊約基奇差1助攻締造「20-20-20」大三元

記者杜奕君／綜合報導

丹佛金塊王牌球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）26日率隊於主場迎戰達拉斯獨行俠，約基奇再度展現全能身手，全場繳出23分、21籃板、19助攻，只差1次助攻就能寫下「20-20-20」大三元的神獸級紀錄。在約基奇繳出如此表現，加上主控「藍箭俠」莫瑞（Jamal Murray）狂轟53分帶領下，最終金塊以142比135撂倒獨行俠。

面臨「背靠背」連續出賽的嚴峻賽程，金塊今日在主場迎戰獨行俠，團隊進攻火力大爆發，全場共投進19顆三分球，其中本季打出生涯年表現的主控莫瑞，全場28投19中，包含三分球14投9中的凶猛火力，轟下53分、6籃板、4助攻，加上約基奇23分、21籃板、19助攻，成功替金塊捍衛主場勝利。

金塊拿下4連勝後，目前戰績46勝28敗，目前仍居西區第4名，與排名第3位的洛杉磯湖人還有1.5場勝差。

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至於獨行俠方面，此戰本季選秀狀元「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）有26分、8籃板、7助攻全面貢獻，不過獨行俠近期苦吞5連敗，近10戰也僅拿2勝，戰績23勝50敗排名西區倒數第3位。

▲金塊約基奇差1助攻，就能締造「20-20-20」大三元。（圖／路透）