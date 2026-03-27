村上宗隆首戰就炸裂！大聯盟初安即首轟

Munetaka Murakami hits a MOONSHOT for his first Major League home run ???? pic.twitter.com/rU8MOXna9l — MLB (@MLB) March 26, 2026

記者王真魚／綜合報導

效力芝加哥白襪的村上宗隆於美國時間26日（台灣時間27日）迎來生涯首戰，擔任「第6棒、一壘手」先發出賽，9局轟出大聯盟首安即首轟，展現強大長打火力。

面對密爾瓦基釀酒人，村上此役2打數1安打就是一發全壘打，另選到2次保送、貢獻1分打點，在關鍵第4打席敲出象徵生涯里程碑的一擊，留下深刻印象。

賽後受訪時，村上難掩喜悅表示，「真的非常開心，這是我一直以來的夢想舞台。」他坦言，實際站上場後反而能保持冷靜，「沒有過度興奮，能夠踏實地完成每一次打席，但整體氛圍真的非常棒。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

首安就是全壘打的完美開局，他仍保持理性，「雖然有好的開始，但球季還有161場，希望最後能交出好的成績，接下來會一天一天專注去準備。」

不過白襪此戰投手群全面失守，最終以2比14吞下開季慘敗，讓村上的亮眼首秀略顯可惜，但仍為球隊新賽季帶來一線希望。

▲村上宗隆在大聯盟開幕戰第9局擊出全壘打後繞壘，完成生涯首安即首轟 。（圖／達志影像／美聯社）