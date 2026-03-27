運動雲

>

何品室融明扛樂天開路先鋒　坦言會緊張：就用熱身賽感覺去打

▲樂天桃猿何品室融。（圖／記者湯興漢攝）

▲樂天桃猿何品室融。（圖／記者湯興漢攝）

記者胡冠辰／臺北報導

樂天桃猿27日在臺北大巨蛋進行開幕戰前最後練習，總教練曾豪駒預告，何品室融將在明天開幕戰擔任先發第一棒；迎接生涯首次一軍開幕戰，何品室融坦言難免會緊張，但他強調，不會給自己太多壓力，「就用熱身賽的感覺下去打，不要想太多。」

何品室融表示，對於即將在聯盟開幕戰擔任球隊開路先鋒，自己並沒有設下太多額外課題，「我就用熱身賽的感覺下去打，畢竟是正式的第一場比賽，也沒有說給自己太多課題要做什麼之類的，就一樣順順來，不要想太多。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到近況是否從去年季後賽一路延續到今年春訓，他則認為並不完全是這樣；何品透露，去年季後賽後還有參加冬盟，但當時狀況並沒有特別理想，「冬盟其實狀況沒有到很好，就跟去年二軍球季差不多，狀況起起伏伏的，所以今年休賽季也做了蠻多的調整。」

至於調整的重點，何品室融直言，最大改變在於心態，「然後一些跟球場上的節奏、擊球上的想法。」

何品室融在今年官辦熱身賽表現亮眼，出賽9場繳出打擊率0.500、14支安打是熱身賽安打王，其中包含4支二壘打與1支三壘打，打進4分打點並選到6次保送，進攻指數高達1.314，展現穩定且具威脅性的打擊能力。

回顧一路走來的成長，何品室融提到，自己並不是那種一直很有自信的球員，即使到現在也不會特別去強調自信，而是學著把注意力放在自己能掌握的事情上，「變成是我能把什麼事情做好，想法變得不一樣，變成是我能做好什麼事情，我就去做好就好，不用想說我要打得怎麼樣、要打多好之類的。」

今年是何品室融生涯首度在一軍開季名單中出發，更是第一次迎接一軍開幕戰；他表示過去沒有打過一軍開幕戰，去年一軍機會並不多，如今能在開季就站上一軍舞台，內心相當開心，「希望可以把握這個機會，看能不能待久一點。」

關鍵字： 中華職棒、樂天桃猿、中信兄弟、曾豪駒、何品室融

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平開幕前送「豪華禮包」凝聚士氣　隊友感動：最棒的人

大谷翔平開幕前送「豪華禮包」凝聚士氣　隊友感動：最棒的人

最新棒球世界排名出爐！台灣穩居第2　緊咬日本縮小積分差

最新棒球世界排名出爐！台灣穩居第2　緊咬日本縮小積分差

村上宗隆首戰就炸裂！大聯盟初安即首轟

村上宗隆首戰就炸裂！大聯盟初安即首轟

山本由伸締造日將首見紀錄！連2年開幕戰奪勝　道奇8：2響尾蛇

山本由伸締造日將首見紀錄！連2年開幕戰奪勝　道奇8：2響尾蛇

中職六隊開季名單一次看！兄弟24人最少　吳俊偉不在開季名單

中職六隊開季名單一次看！兄弟24人最少　吳俊偉不在開季名單

14安難救援！中信兄弟BCL苦吞三連敗　3戰狂丟42分一勝難求

14安難救援！中信兄弟BCL苦吞三連敗　3戰狂丟42分一勝難求

柯蕭轉任球評開口就讚大谷！看好MVP＋賽揚雙冠：完全有可能

柯蕭轉任球評開口就讚大谷！看好MVP＋賽揚雙冠：完全有可能

奪台灣歷史首座WTT支線賽后冠　18歲葉伊恬目標鎖定世界排名前30

奪台灣歷史首座WTT支線賽后冠　18歲葉伊恬目標鎖定世界排名前30

中信王牌羅戈掛帥開幕戰 林吳晉瑋加練外野助兄弟

中信王牌羅戈掛帥開幕戰 林吳晉瑋加練外野助兄弟

宿敵「吼叫天后」馬琳退役！戴資穎感性致敬、佩服她4度動刀鋼鐵鬥魂

宿敵「吼叫天后」馬琳退役！戴資穎感性致敬、佩服她4度動刀鋼鐵鬥魂

Jennie「瞳孔地震」全被拍　與舞者互動超可愛＞＜♥　

熱門新聞

大谷翔平開幕前送「豪華禮包」凝聚士氣　隊友感動：最棒的人

最新棒球世界排名出爐！台灣穩居第2　緊咬日本縮小積分差

村上宗隆首戰就炸裂！大聯盟初安即首轟

山本由伸締造日將首見紀錄！連2年開幕戰奪勝　道奇8：2響尾蛇

中職六隊開季名單一次看！兄弟24人最少　吳俊偉不在開季名單

14安難救援！中信兄弟BCL苦吞三連敗　3戰狂丟42分一勝難求

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷送豪華禮包！隊友感動：最棒的人

2棒球最新排名！台灣穩居第2緊咬日本

3村上宗隆首戰就炸裂！MLB初安即首轟

4山本由伸連2年開幕戰奪勝日本第一人

5中職六隊開季名單出爐！兄弟24人最少

最新新聞

1115年社區運動俱樂部計畫　即日起線上申請

2退役不忘關心羽壇　小戴開心台灣在進步

3將來銀行新大使！戴資穎傳遞勇氣

4桃猿有望締造隊史首次4萬人滿場

5獵鷹當後盾！台鋼科大闖UBA一級

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【剛落地就轟動】李珠珢現身台灣機場　機場滿滿粉絲等她現身！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【你家狗是斧頭幫？XD】主人一點沖天炮　牠們竟真的馬上跑回來！

【街頭狂飆】違規騎車還「180度壓車迴轉」！　台中囂張猴竟是「小六生」

【媽祖要你請假】台中騎士低血糖昏倒　好心人送「媽祖紅包」勸先請假

【我絕不會投降】除掉我還有千千萬萬小草！　柯文哲怒吼：賴清德我不會屈服的

A-Lin感謝他提攜之恩　信：「你手先放開好嗎」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366