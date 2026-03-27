何品室融明扛樂天開路先鋒　坦言會緊張：就用熱身賽感覺去打

▲樂天桃猿何品室融。（圖／記者湯興漢攝）



記者胡冠辰／臺北報導

樂天桃猿27日在臺北大巨蛋進行開幕戰前最後練習，總教練曾豪駒預告，何品室融將在明天開幕戰擔任先發第一棒；迎接生涯首次一軍開幕戰，何品室融坦言難免會緊張，但他強調，不會給自己太多壓力，「就用熱身賽的感覺下去打，不要想太多。」

何品室融表示，對於即將在聯盟開幕戰擔任球隊開路先鋒，自己並沒有設下太多額外課題，「我就用熱身賽的感覺下去打，畢竟是正式的第一場比賽，也沒有說給自己太多課題要做什麼之類的，就一樣順順來，不要想太多。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到近況是否從去年季後賽一路延續到今年春訓，他則認為並不完全是這樣；何品透露，去年季後賽後還有參加冬盟，但當時狀況並沒有特別理想，「冬盟其實狀況沒有到很好，就跟去年二軍球季差不多，狀況起起伏伏的，所以今年休賽季也做了蠻多的調整。」

至於調整的重點，何品室融直言，最大改變在於心態，「然後一些跟球場上的節奏、擊球上的想法。」

何品室融在今年官辦熱身賽表現亮眼，出賽9場繳出打擊率0.500、14支安打是熱身賽安打王，其中包含4支二壘打與1支三壘打，打進4分打點並選到6次保送，進攻指數高達1.314，展現穩定且具威脅性的打擊能力。

回顧一路走來的成長，何品室融提到，自己並不是那種一直很有自信的球員，即使到現在也不會特別去強調自信，而是學著把注意力放在自己能掌握的事情上，「變成是我能把什麼事情做好，想法變得不一樣，變成是我能做好什麼事情，我就去做好就好，不用想說我要打得怎麼樣、要打多好之類的。」

今年是何品室融生涯首度在一軍開季名單中出發，更是第一次迎接一軍開幕戰；他表示過去沒有打過一軍開幕戰，去年一軍機會並不多，如今能在開季就站上一軍舞台，內心相當開心，「希望可以把握這個機會，看能不能待久一點。」