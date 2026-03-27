運動雲

>

桃猿開季名單亮點！　何品室融火熱搶位、張趙紘轉外野求發揮

▲張趙紘。（圖／亞洲職棒交流賽提供）

▲張趙紘。（圖／亞洲職棒交流賽提供）

記者胡冠辰／臺北報導

中職37年將在明（28日）於臺北大巨蛋點燃戰火，日前樂天桃猿宣布由去年球季奪下投手雙冠王並榮膺年度MVP的威能帝扛起先發重任，除了洋投戰力就緒，桃猿軍團的新血表現同樣引人注目，張趙紘與何品室融憑藉春訓優異表現，雙雙列入開季一軍名單。

今年的季前官辦熱身賽中，何品室融出賽9場繳出打擊率0.500、14支安打是熱身賽安打王，其中包含4支二壘打與1支三壘打，打進4分打點並選到6次保送，進攻指數高達1.314，展現穩定且具威脅性的打擊能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於這名新秀的成長，總教練曾豪駒今受訪點出其自律與目標意識是關鍵：「這是他在去年所得到的經驗，然後在整個熱身賽的時候把自己不斷增強，很明確的去達到自己的目標。」

「目前看起來何品是有展現出他自己再努力的過程，不過我們也還要看他整個例行賽，對於賽季的節奏上面，是不是有辦法掌握。」

▲▼2025中職台灣大賽G5，何品室融。（圖／記者李毓康攝）

▲何品室融。（圖／記者李毓康攝）

隨後曾豪駒也分析張趙紘與何品室融的特性與現況：「何品本身對於自己的目標非常明確，他進來的時候，就很想要趕快去展現自己，然後站在一軍上面去跟學長或者是對手競爭，他的企圖心是有看到的。」

「張趙紘他也是非常具有潛力的選手，應該是說具有長打實力的選手，可能需要要一點時間來去做磨合，或者是慢慢的從比賽中去學習到經驗。」

為了發揮張趙紘強大的打擊天賦，教練團在守備位置上也做出戰略調整；張趙紘過去在內野主守一、二壘，但今年春訓被賦予轉戰外野的任務。

曾總明確表示，開季他將以外野手身份待命：「他會先準備的是外野，要仰賴的是他的打擊，那看他在整個對投手的對戰上面是不是有辦法去適應。」

曾總進一步解釋，張趙紘目前的傳球節奏在內野遇到瓶頸，經溝通後決定讓他先從外野出發，藉此調整投球感覺與信心。

雖然未來不排除重返內野，但現階段教練團更看重的是他的重砲火力和外野守備穩定度，力求讓這位第一指名大物能在開季後穩定輸出。

關鍵字： 中華職棒、樂天桃猿、中信兄弟、曾豪駒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平開幕前送「豪華禮包」凝聚士氣　隊友感動：最棒的人

大谷翔平開幕前送「豪華禮包」凝聚士氣　隊友感動：最棒的人

最新棒球世界排名出爐！台灣穩居第2　緊咬日本縮小積分差

最新棒球世界排名出爐！台灣穩居第2　緊咬日本縮小積分差

村上宗隆首戰就炸裂！大聯盟初安即首轟

村上宗隆首戰就炸裂！大聯盟初安即首轟

山本由伸締造日將首見紀錄！連2年開幕戰奪勝　道奇8：2響尾蛇

山本由伸締造日將首見紀錄！連2年開幕戰奪勝　道奇8：2響尾蛇

中職六隊開季名單一次看！兄弟24人最少　吳俊偉不在開季名單

中職六隊開季名單一次看！兄弟24人最少　吳俊偉不在開季名單

14安難救援！中信兄弟BCL苦吞三連敗　3戰狂丟42分一勝難求

14安難救援！中信兄弟BCL苦吞三連敗　3戰狂丟42分一勝難求

柯蕭轉任球評開口就讚大谷！看好MVP＋賽揚雙冠：完全有可能

柯蕭轉任球評開口就讚大谷！看好MVP＋賽揚雙冠：完全有可能

奪台灣歷史首座WTT支線賽后冠　18歲葉伊恬目標鎖定世界排名前30

奪台灣歷史首座WTT支線賽后冠　18歲葉伊恬目標鎖定世界排名前30

中信王牌羅戈掛帥開幕戰 林吳晉瑋加練外野助兄弟

中信王牌羅戈掛帥開幕戰 林吳晉瑋加練外野助兄弟

宿敵「吼叫天后」馬琳退役！戴資穎感性致敬、佩服她4度動刀鋼鐵鬥魂

宿敵「吼叫天后」馬琳退役！戴資穎感性致敬、佩服她4度動刀鋼鐵鬥魂

【火爆反擊】被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦

熱門新聞

大谷翔平開幕前送「豪華禮包」凝聚士氣　隊友感動：最棒的人

最新棒球世界排名出爐！台灣穩居第2　緊咬日本縮小積分差

村上宗隆首戰就炸裂！大聯盟初安即首轟

山本由伸締造日將首見紀錄！連2年開幕戰奪勝　道奇8：2響尾蛇

中職六隊開季名單一次看！兄弟24人最少　吳俊偉不在開季名單

14安難救援！中信兄弟BCL苦吞三連敗　3戰狂丟42分一勝難求

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷送豪華禮包！隊友感動：最棒的人

2棒球最新排名！台灣穩居第2緊咬日本

3村上宗隆首戰就炸裂！MLB初安即首轟

4山本由伸連2年開幕戰奪勝日本第一人

5中職六隊開季名單出爐！兄弟24人最少

最新新聞

1115年社區運動俱樂部計畫　即日起線上申請

2退役不忘關心羽壇　小戴開心台灣在進步

3將來銀行新大使！戴資穎傳遞勇氣

4桃猿有望締造隊史首次4萬人滿場

5獵鷹當後盾！台鋼科大闖UBA一級

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【剛落地就轟動】李珠珢現身台灣機場　機場滿滿粉絲等她現身！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【你家狗是斧頭幫？XD】主人一點沖天炮　牠們竟真的馬上跑回來！

【街頭狂飆】違規騎車還「180度壓車迴轉」！　台中囂張猴竟是「小六生」

【媽祖要你請假】台中騎士低血糖昏倒　好心人送「媽祖紅包」勸先請假

【我絕不會投降】除掉我還有千千萬萬小草！　柯文哲怒吼：賴清德我不會屈服的

A-Lin感謝他提攜之恩　信：「你手先放開好嗎」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366