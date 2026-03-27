桃猿開季名單亮點！　何品室融火熱搶位、張趙紘轉外野求發揮

▲張趙紘。（圖／亞洲職棒交流賽提供）



記者胡冠辰／臺北報導

中職37年將在明（28日）於臺北大巨蛋點燃戰火，日前樂天桃猿宣布由去年球季奪下投手雙冠王並榮膺年度MVP的威能帝扛起先發重任，除了洋投戰力就緒，桃猿軍團的新血表現同樣引人注目，張趙紘與何品室融憑藉春訓優異表現，雙雙列入開季一軍名單。

今年的季前官辦熱身賽中，何品室融出賽9場繳出打擊率0.500、14支安打是熱身賽安打王，其中包含4支二壘打與1支三壘打，打進4分打點並選到6次保送，進攻指數高達1.314，展現穩定且具威脅性的打擊能力。

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對於這名新秀的成長，總教練曾豪駒今受訪點出其自律與目標意識是關鍵：「這是他在去年所得到的經驗，然後在整個熱身賽的時候把自己不斷增強，很明確的去達到自己的目標。」

「目前看起來何品是有展現出他自己再努力的過程，不過我們也還要看他整個例行賽，對於賽季的節奏上面，是不是有辦法掌握。」

▲何品室融。（圖／記者李毓康攝）



隨後曾豪駒也分析張趙紘與何品室融的特性與現況：「何品本身對於自己的目標非常明確，他進來的時候，就很想要趕快去展現自己，然後站在一軍上面去跟學長或者是對手競爭，他的企圖心是有看到的。」

「張趙紘他也是非常具有潛力的選手，應該是說具有長打實力的選手，可能需要要一點時間來去做磨合，或者是慢慢的從比賽中去學習到經驗。」

為了發揮張趙紘強大的打擊天賦，教練團在守備位置上也做出戰略調整；張趙紘過去在內野主守一、二壘，但今年春訓被賦予轉戰外野的任務。

曾總明確表示，開季他將以外野手身份待命：「他會先準備的是外野，要仰賴的是他的打擊，那看他在整個對投手的對戰上面是不是有辦法去適應。」

曾總進一步解釋，張趙紘目前的傳球節奏在內野遇到瓶頸，經溝通後決定讓他先從外野出發，藉此調整投球感覺與信心。

雖然未來不排除重返內野，但現階段教練團更看重的是他的重砲火力和外野守備穩定度，力求讓這位第一指名大物能在開季後穩定輸出。