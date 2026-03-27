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14安難救援！中信兄弟BCL苦吞三連敗　3戰狂丟42分一勝難求

▲中信兄弟二軍赴墨西哥征戰BCL　亞洲首支受邀球隊寫臺灣職棒新頁。（圖／中信兄弟）

▲中信兄弟二軍赴墨西哥征戰BCL。（圖／中信兄弟）

記者胡冠辰／臺北報導

中信兄弟本月受世界棒壘球總會（WBSC）與墨西哥棒球聯盟（LMB）邀請，赴墨西哥參加美洲棒球冠軍聯賽，此次由二軍總教練彭政閔帶隊，陣容以年輕球員為主。

不過兄弟今天（27日）面對美國2025年American Association冠軍Kane County Cougars，投手群壓制不住對手火力，終場以10比16吞敗，苦嘗賽會3連敗。

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兄弟本次賽事開局不順，首戰以5比17敗給尼加拉瓜German Pomares聯盟冠軍Managua Dantos，第二戰雖一度有機會搶勝，仍以8比9不敵古巴國家聯賽冠軍馬坦薩斯鱷魚（Cocodrilos de Matanzas）。

今天再遭美國球隊攻下16分，3場比賽合計已失42分，投手戰力面臨嚴峻考驗。

此役兄弟由去年8月簽下自主培訓合約的陳原維先發，但開賽後他狀況不理想，未能抓下任何出局數便提前退場。

陳原維此戰沒有解決任何人被敲4支安打，另有2次保送，失掉6分且皆為責失，承擔敗戰責任；兄弟全場共派出7名投手應戰，合計被敲16支安打，其中林暉盛中繼3.2局送出3次三振，失2分、僅1分責失，是投手群中吃下最多局數的球員。

雖然投手端再度失守，兄弟打線仍展現一定競爭力，全場敲出14支安打作為回應；徐紹予手感最火燙，單場6打數擊出4支安打；張士綸、胡孟智與簡子寬也都繳出單場雙安表現，成為球隊攻勢的重要支撐。

吞下3連敗後，中信兄弟明天（27日）將迎戰墨西哥2025年聯盟冠軍Diablos Rojos del México，繼續尋求本屆賽事首勝。

關鍵字： 中華職棒、中信兄弟、交流賽

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