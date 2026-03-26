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奪台灣歷史首座WTT支線賽后冠　18歲葉伊恬目標鎖定世界排名前30

▲台灣桌球好手葉伊恬。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲台灣桌球好手葉伊恬。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

由台塑企業暨王詹樣公益信託推動的「台塑燃星暨未來之星」計畫，26日下午2點於運動部舉行聯合記者會，在計畫邁入第16年的里程碑之際，全場焦點莫過於師承「桌球教父」莊智淵的18歲小將葉伊恬，她本月剛在斯洛維尼亞奪下台灣史上首座WTT支線賽女單后冠的她，今日親自出席獻上獎牌，並在目標板上堅定寫下「世界排名前30」的心願。

出身「智淵乒乓球館」的葉伊恬，本月在WTT奧托切克支線賽女單決賽中，展現出強大韌性，在落後局勢下以3比1逆轉擊敗日本選手面田采巳，這座冠軍不僅是她職業生涯首座成人國際賽單打后冠，更創下台灣球員在WTT支線賽女單封后的歷史紀錄。

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憑藉這座金牌的125分積分與1000美元獎金，葉伊恬的世界排名狂飆至45名，一舉超越國泰名將李昱諄，奪回僅次於鄭怡靜的「台灣二姐」地位。

談到這一年來的成長，葉伊恬展現出超越年齡的成熟。她在受訪時坦言，從青少年賽事跨足成人賽事的這兩三年，最大的改變在於穩定度。「覺得可能是在心態上吧，然後穩定度上面有更高一點，青少很多還是不太成熟，但我覺得我畢竟也打了大概兩三年的成人賽事，心態上面有比較進步、比較沈穩，就沒有像過去那麼緊張。」

這種沈穩的心態，也讓她在面對國際大賽的壓力時更游刃有餘。對於2024年起正式加入台塑贊助計畫，葉伊恬表示雖然經費部分多由球團合庫處理，但仍非常感謝各界一直以來的支持，讓她能全心投入賽場。

場上球風凌厲，私底下的葉伊恬仍保有18歲少女的純真，問起紓壓方式，她笑說不會跟「淵哥」莊智淵打電動，而是偏好聽歌。「喜歡慢一點的，情歌吧，慢一點的。女生唱的，紓壓的那種。」

面對即將到來的名古屋亞運、世界盃與世錦賽團體賽，葉伊恬坦言對大型綜合運動賽事「有點緊張」。對於未來的遠大目標，她態度務實，「我覺得就先一步一步慢慢來吧，亞運先打好，畢竟我也第一次參加，還蠻期待的。」

關鍵字： 葉伊恬桌球台塑WTT亞運

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