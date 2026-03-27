山本由伸「新指叉」不只下墜還會跑　球迷驚呼：簡直是惡魔

Yoshinobu Yamamoto, Disgusting 92mph Splitter. pic.twitter.com/cLGbDMpxjr — Rob Friedman (@PitchingNinja) March 27, 2026

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手山本由伸26日（台灣時間27日）擔任開幕戰先發，對戰亞利桑那響尾蛇。他一開局就用招牌指叉球震撼全場，誇張變化讓美國球迷驚呼連連，直呼「太誇張」、「簡直是惡魔」。

山本面對首名打者時，就以約146.5公里的指叉球開局，球路低到幾乎要落地，成功讓打者揮空。該打席纏鬥至第10球，他再用一顆約148.5公里的指叉球三振對手，這球不僅急速下墜，還帶有往右打者方向橫移的軌跡，讓打者完全失去平衡。

這顆「魔球」也被美國棒球網紅「投球忍者」弗里曼（Rob Friedman）在社群分享，直呼是「92英里的誇張指叉球」，引發美國網友熱議，「太離譜」、「惡魔級」、「開季第一球就丟這種球太狂了」等評論湧入。

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完成6局投球後，山本退場時與總教練羅伯斯（Dave Roberts）擁抱致意，也獲得大谷翔平與佛里曼（Freddie Freeman）等隊友肯定。此戰他用95球投滿6局，被敲5安、送出6次三振且沒有四死球，內容穩定。道奇在5局下靠著帕赫斯（Andy Pages）轟出3分砲逆轉戰局，目前以4比2領先。

▲ 山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）