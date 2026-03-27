山本由伸締造日將首見紀錄！連2年開幕戰奪勝　道奇8：2響尾蛇

▲山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇日籍王牌山本由伸26日（台灣時間27日）在主場對戰亞利桑那響尾蛇的開幕戰先發登板，繳出6局5安打、2失分、6次三振且無四死球的優質內容，成功拿下勝投，成為史上首位連續2年於開幕戰奪勝的日本投手。道奇終場8：2勝出。

連續兩年擔任開幕戰先發，山本開局就展現壓制力。首局面對馬提（Ketel Marte）纏鬥10球後，以指叉球三振對手；對決卡洛爾（Corbin Carroll）時，雖因本季導入的ABS電子好球帶判定被改判，但仍冷靜讓對手擊成飛球出局。即便被敲安，山本也成功抓到企圖盜壘的跑者，最終仍以三人次結束首局。

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第2局山本持續壓制，以最快約155公里的伸卡球三振打者，完成三上三下；第3局雖遭遇一、二壘有人危機，但成功製造雙殺化解失分危機。

不過第4局出現亂流，在讓首名打者上壘後，遭佩多莫（Geraldo Perdomo）轟出右外野兩分砲失掉先機。山本隨即穩住陣腳，連續送出三振，避免局勢擴大。

轉折出現在5局下，道奇打線在帕赫斯（Andy Pages）三分砲帶動下單局攻下4分逆轉戰局。獲得火力支援的山本在第6局再度展現壓制力，讓對手三上三下，其中更以指叉球三振先前開轟的佩多莫。

此役山本用95球投滿6局，被敲5安，送出6次三振且沒有任何四死球，僅失2分。

7局下，道奇持續發動攻勢，大谷翔平遭觸身率先上壘；塔克（Kyle Tucker）敲出右外野二壘安打，送回大谷翔平得分，隨後貝茲（Mookie Betts）補上中外野安打追加1分，史密斯（Will Smith）再轟兩分砲，單局添4分，比分拉開至8比2。

值得一提的是，道奇此戰穿上象徵衛冕榮耀的「金色元素」特別版球衣應戰，山本也首度以此戰袍在開幕戰登板。回顧去年，他曾在東京巨蛋對戰芝加哥小熊先發奪勝，如今連續兩年拿下開幕戰勝投，寫下日籍投手新紀錄。

大谷翔平此戰擔任「第1棒、指定打擊」；開季首打席就展現手感，面對先發投手蓋倫（Zac Gallen）敲出右外野安打。第3打席選到保送上壘，成功串聯攻勢，帶動後續得分；第7局再遭觸身球上壘，並靠隊友安打跑回分數，為球隊製造壓力。