大谷翔平開幕前送「豪華禮包」凝聚士氣　隊友感動：最棒的人

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇開幕戰前夕，每位球員的置物櫃中都出現一份來自大谷翔平的神秘禮物包。內容包含Seiko腕錶與水壺，並附上寫著「Happy Opening Day, Three-peat！」（開幕快樂、挑戰三連霸）的貼心卡片，隊友赫南德茲（Teoscar Hernández）直呼他是「最棒的隊友」。

收到禮物的赫南德茲受訪時難掩感動，「這真的意義重大，Shohei是這個團隊非常重要的一部分，也是最棒的隊友、非常好的人。」他透露，大谷平時就總是把隊友放在心上，「他總是想讓大家開心。」

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不過面對這份高級禮物，他幽默表示還沒打開，「我甚至還沒拆（笑），現在得專心比賽，之後再來看。」 受訪時直言，「這真的非常有意義。」他進一步稱讚大谷，「翔平對這支球隊來說是非常重要的存在，他是很好的人、很棒的隊友，也是非常出色的人物。他總是為其他球員著想，努力讓大家開心。」

事實上，大谷過去在國家隊期間就多次展現類似作風。在代表日本參加WBC時，他曾在球隊前往美國移動途中，自掏腰包送給隊友耳機，提升整體士氣。

去年國聯冠軍賽奪下MVP後，大谷甚至在獎盃刻字處貼上「TEAM EFFORT」（團隊的努力），強調勝利並非個人功勞，而是全隊共同成果。