布坎南調查進度曝！球團說沒違背　蔡其昌：盡力查明

▲蔡其昌。（圖／中職提供）

記者胡冠辰／臺北報導

中職今年初因台鋼雄鷹總教練洪一中談及網羅前富邦悍將洋投布坎南引發「228條款」爭議，聯盟後續介入調查；針對外界關心調查進度，中職會長蔡其昌今（26日）受訪表示，事件發生後就已請祕書長楊清瓏展開調查，雖然行政調查有一定難度，但聯盟仍會在權限範圍內盡力查明，待調查結束後，將向相關球團報告結果。

賴清德總統今日接見2025年中職總冠軍樂天桃猿，蔡其昌與楊清瓏出席活動時，也回應球迷關心的布坎南案調查進度。

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蔡其昌表示，「當時發生事情後，我就請祕書長進去調查，行政調查有其難度，因為我們沒有司法調查權，但我們會就行政權能做到的範圍盡力去查。」他也強調，調查結束後，一定會向富邦及其他相關球團報告結果。

至於具體時間表，蔡其昌則說，仍要由祕書長方面說明，「事情很多，他們還在努力中。」

楊清瓏進一步指出，聯盟收到相關訊息後，第一時間就請雙方球團到聯盟說明，釐清是否有違反規章情形；他表示當時球隊都向聯盟表明「並沒有違背，也沒有接觸」。

楊清瓏說，「我當下有跟他們講，如果我們調查如果有違背的話，我們聯盟會處分。」不過在初步詢問階段，球團否認違規，聯盟也理解此案調查確實存在難度，因此現階段先予以尊重，但仍要求各球團必須依照規章制度辦理。

至於此案是否就此告一段落，楊清瓏則保留後續空間，表示聯盟還會再進一步了解，「如果最終有結果出來，我們會在領隊會議來做呈報，也看領隊會議最後的結果是怎麼樣。」

布坎南案源自台鋼雄鷹今年1月春訓開訓期間，洪一中脫口提到已網羅布坎南，引發是否違反中職外籍球員相關規範的爭議。

當時富邦悍將表達震驚與不解，強調在2月28日前仍握有優先議約權，且尚未出具離隊同意書；聯盟當時也重申，若查證屬實違規，將依規章處理。最終布坎南在富邦出具離隊同意書後，於2月28日晚間正式由台鋼宣布加盟。