林吳晉瑋不只蹲捕！平野定位「工具人」　苦練一壘、外野拚機會

▲中信兄弟林吳晉瑋。（圖／中信兄弟提供）



記者胡冠辰／臺北報導

中信兄弟捕手林吳晉瑋2026賽季定位將出現新變化，除了原本熟悉的蹲捕任務外，也開始投入一壘與外野守備訓練，甚至被總教練平野惠一視為可靈活運用的「工具型球員」；面對角色延伸，林吳晉瑋27日受訪坦言適應過程並不容易，但也把這視為替自己爭取更多上場機會的重要一步。

談到近期守備訓練內容，林吳晉瑋特別澄清，目前主要加強的是一壘與外野，並未包含三壘；他表示自己雖然高中時期曾守過三壘，但至今已有6年沒有再站上該位置，因此現階段並不在訓練規劃內，近期則是依照守備教練安排，持續熟悉不同守位，前一天練習一壘，當天則轉往外野進行訓練。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在捕手本業之外，還要同步適應其他位置，林吳晉瑋坦言身體負荷確實不小，每天都得在不同守備任務之間切換，不過他也強調，捕手訓練依舊是每日不可少的基本內容，這部分從未鬆懈。

其中，外野對他來說更是近乎陌生的領域；林吳晉瑋透露，自己過去在職棒體系中從未守過外野，這幾天才正式開始接觸相關訓練，剛接到安排時難免感到緊張，也必須在短時間內加快學習節奏。

在練習過程中，他也從隊友宋晟睿身上獲得不少幫助。林吳晉瑋指出，宋晟睿曾分享外野守備的腳步與判斷訣竅，尤其面對正面飛來的強勁飛球，更考驗第一時間的判讀能力。

對方提醒他，若球路落在視線較低的位置，通常要往前處理；若球點偏高，則要優先往後退；不過林吳也笑說，若遇到像「魔鷹」那種飛行軌跡明顯上竄的擊球，自己目前仍在摸索應對方式。

談到隊內競爭情況，林吳晉瑋坦言壓力不小。捕手本來就是競爭激烈的守位；一壘方面有許基宏坐鎮，另外王威晨與陳俊秀也都是主要人選；至於外野更是戰力充沛，宋晟睿、詹子賢、許庭綸以及曾頌恩等人都具備相當實力，想爭取位置並不容易。

儘管如此，林吳晉瑋仍表示，捕手始終是自己最重視的核心角色；過去6年他一直以在捕手位置上做出更大貢獻為目標。

不過對於教練團的調度與定位，他也抱持開放態度，認為能夠增加不同守位能力，對球隊與自己而言，都是替未來爭取更多機會的方式。