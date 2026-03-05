李灝宇退出WBC但今仍現身球場　美媒曝左側腹斜肌拉傷

記者胡冠辰／綜合報導

中華隊李灝宇稍早確定因傷退出世界棒球經典賽（WBC），中華隊今（5日）說明，李灝宇昨日前往醫院接受MRI檢查後，隊醫初步評估「無大礙」，但檢驗資料仍需交由大會醫療組彙整提供母球團進一步判定；而老虎球團今早已正式回覆大會與國家隊，基於保險考量希望持續觀察，決定讓李灝宇退出。

▲中華隊李灝宇。（圖／記者林敬旻攝）



根據美國媒體《The Athletic》記者Cody Stavenhagen報導，李灝宇是因左側腹斜肌拉傷被移出中華隊WBC名單，傷勢細節仍待進一步檢測確認；他也將前往美國佛州拉克蘭接受檢查，以釐清傷勢嚴重程度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華隊透露，李灝宇昨未參加官方練習引發外界關注，原因在於他在前一天對戰軟銀二軍的官辦熱身賽後感到側腹略有不適，老虎球團得知後要求他暫停打擊訓練；為求保險中華隊同步啟動備案，張政禹接獲通知後隨即從斗六收拾行李北上趕往機場，準備加入國家隊。

中華隊也補充，為讓母球團安心才安排李灝宇進一步檢查，雖然初步結果評估無礙，但球團仍決定採取更保守作法持續觀察，因此做出退出名單的決定；李灝宇今天還是會現身球場，張政禹則確定完成遞補，後續將依球團與大會醫療判定持續更新狀況。