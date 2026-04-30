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職業生涯冠軍賽首秀砍14分　劉惠茹說緊張刻意保持「練球心情」

▲國泰人壽劉惠茹。（圖／中華籃球協會提供）

▲國泰人壽劉惠茹。（圖／中華籃球協會提供）

記者蔡厚瑄／新北報導

第21屆WSBL女子超級籃球聯賽總冠軍賽30日揭開序幕。本季從中華電信轉戰國泰人壽的後衛劉惠茹，迎來職業生涯首場總冠軍賽。面對熟悉的老東家，劉惠茹展現本土核心價值，全場飆進3顆三分球、攻下本土最高的14分，另有3助攻與3抄截。在她的穩定發揮下，國泰最終以66比52輕取電信奪下G1勝，劉惠茹賽後坦言，雖然心情緊張，但她刻意保持「練球心情」來應對高壓戰場。

28歲的劉惠茹自2020年起便效力於電信，上賽季結束後原本有意旅外，但最終被國泰的誠意打動，今日迎來職業生涯首場冠軍戰，劉惠茹說：「心情其實滿緊張，但我一直讓自己保持像來練球的感覺。不要讓自己過於亢奮、情緒起伏太大，怕太過緊張想太多就會做不好。」

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劉惠茹今日在第一節便與羅蘋攜手開火，幫助國泰建立18比6的優勢。她表示，自己選擇放開來打，並充分信任隊友，「來到第一名的球隊，就是知道他們做的功課真的就是知己知彼。我們要很清楚對方會跑什麼戰術、走位是什麼，我們模擬了很多可能發生的狀況。」

國泰向來以嚴密的防守體系著稱，這也是新進球員最大的挑戰，劉惠茹表示，防守的秘訣在於「多聽、多看」。她特別點名感謝學姊隊鄭雅恩、黃鈴娟，「學姊們真的很多一直在提醒的聲音。可能一個問題發生，她們可以很快跟我講可以怎麼守。一直聽到後面有聲音說：『後面多一個！多一個！』，心裡就不會不安。」

總教練鄭慧芸也對劉惠茹的適應能力給予高度肯定，她坦言，一開始確實擔心劉惠茹無法融入複雜的防守系統，但劉惠茹的高球商化解了疑慮，「她可以很快跟羅蘋產生很好的連結，我知道惠茹的經驗值很高，她在短時間能抓到我們要她完成的策略，也跟羅蘋做了大量溝通，團隊就是需要這種連結。」

鄭慧芸笑說劉惠茹與羅蘋的默契「像是雙胞胎」，兩人在籃下的互傳與進攻頻率非常一致，鄭慧芸直言：「她們兩個先把防守做到位，進攻我一點都不擔心。她們成功率太高了，掌握度非常好。」

雖然首戰繳出亮眼成績，但自我要求極高的劉惠茹在賽後自評，除了三分球外仍有許多需要改進的地方，特別是在防守端還有進步空間。她強調，即便奪下首勝也不能掉以輕心，尤其是電信在挑戰賽展現出的韌性讓國泰全隊都非常謹慎備戰。

關鍵字： WSBL劉惠茹國泰人壽中華電信籃球

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