主帥點名李灝宇！游擊缺人「需要的話他最適合」 今板凳待命

▲李灝宇。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎內野戰力出現傷兵警訊，巴耶茲（Javier Báez）與麥金斯特里（Zach McKinstry）接連掛傷號，讓球隊游擊防區人手吃緊；總教練辛奇（A.J. Hinch）談到調度時點名台灣好手李灝宇，認為若有需要，他是目前較適合支援游擊的人選。

老虎近日將投手麥斯（Casey Mize）與巴耶茲放入傷兵名單，兩人皆是在前一戰對勇士受傷；麥斯為右側腹股溝拉傷，辛奇表示這已是「最樂觀的消息」，巴耶茲則是在滑壘時扭傷右腳踝，短期內無法出賽，復出時間仍未明朗。

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原本可支援內野多守位的麥金斯特里，也因髖部與腹部發炎仍在復健中；辛奇指出，麥金斯特里目前已進行實戰打擊練習，最快本週末展開復健賽，但至少還需要一週，且復健賽至少要打3場以上，球隊不會因眼前戰力需求而加速他的回歸。

在巴耶茲與麥金斯特里同時缺陣下，新秀麥戈尼格爾（Kevin McGonigle）成為現役名單、甚至40人名單中唯一的正規游擊手；辛奇坦言，「這不是理想狀況。」

不過談到備案時，辛奇表示，若只是處理滾地球並完成傳球，球隊仍可安排幾名不同球員嘗試，「我會說，若有需要的話，李灝宇可能是最適合去做這件事的人。」

今日對陣勇士之戰，李灝宇未先發，板凳待命。