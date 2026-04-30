大谷翔平3保送仍無功！道奇2比3惜敗　再見滿壘雙殺收場

WHAT A WILD DOUBLE PLAY!



The @Marlins win the game AND the series pic.twitter.com/UNkM2FKCj3 — MLB (@MLB) April 29, 2026

記者王真魚／綜合報導

效力洛杉磯道奇的大谷翔平，台灣時間30日主場對戰邁阿密馬林魚擔任「第1棒、指定打擊」先發出賽，繳出2打數無安打、3次四壞保送並跑出1次盜壘。道奇最終以2比3吞敗，苦吞2連敗。

此役面對2022年賽揚獎得主艾爾康塔拉（Sandy Alcántara），大谷首打席遭三振，第2打席選到四壞後，隨即發動盜壘成功，本季第4盜到手。5局在無人出局一壘有人情況下擊出左外野飛球出局，未能推進跑者。

9局下道奇展開最後反攻，靠著連續保送與短打推進形成1出局二、三壘，大谷被申告敬遠形成滿壘。隨後佛里曼（Freddie Freeman）擊出二壘滾地球，形成關鍵雙殺，比賽就此結束。

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投手方面，道奇先發葛拉斯諾（Tyler Glasgow）主投5.2局被敲2轟失2分，仍繳出優質內容。不過8局登板的克萊恩(Will Klein)在2出局二壘有人時，被薩諾哈（Javier Sanoja）擊出落在一壘後方的幸運安打，讓對手跑回超前分，成為勝負分水嶺。

這是馬林魚自2018年以來首度在洛杉磯道奇主場拿下系列賽勝利。道奇明將迎來休兵日，接著轉戰客場對決聖路易紅雀，力拚止敗反彈。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）