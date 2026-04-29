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政府帶頭當慣老闆！全中運19國中生淪廉價勞工　5天血汗只領1千

▲▼ 全中運游泳項目爆發助理薪資風波，工作人員整理場館 。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

▲全中運游泳項目爆發擔任場地助理學生同工不同酬爭議 。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

記者許宥孺／高雄報導▲高雄國中生擔任全中運場助，連忙5天只領1000元薪資，同校高中部學長姐卻領5000元。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄國中生擔任全中運場助，5天只領1000元薪資，同校高中部學長姐卻領5000元。（圖／記者許宥孺翻攝）

115年全國中等學校運動會游泳賽事項目在高雄舉行，鑑於高雄福誠高中過去有志工支援經驗，今年大會仍徵求學生擔任場地助理。不過有家長控訴，其就讀國中部孩子在支援5天期間，天天凌晨5點多就要起床梳洗，最晚7點30分才結束，沒想到事後卻被告知未滿16歲不能領薪水，最後只領到600元現金、400元禮券，而高中部學長姐卻領到5000元現金，讓媽媽怒批「讓孩子超廉價童工，你們良心何在！」校方表示經向嘉義縣政府反應後，對方已同意補足同等酬勞。

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5點起床換千元工資　撤場才知沒錢領

該名家長的小孩就讀福誠高中附設國中部，校內徵詢全中運志工時，報名擔任游泳比賽的場地助理，工作內容包含環境維護、人流引導、搬運選手置物籃等雜務。家長指出，18日至22日比賽期間，孩子早上7點30分就開始工作，至賽事結束可能遲至晚間7點30分，其中還有一天是上午6點15分前就需集合，每天中間休息約2.5小時。

家長痛心表示，她心疼小孩每天早上都要5點多起床整理，再走到公車站牌等6點30分的公車，帶去的早餐又帶回來，因為沒時間吃，放到壞掉。最後一天被大會告知，未滿16歲沒有薪水，學校也傻眼。家長認為，場地助理資料造冊在未開始比賽前就送出，當時就應該退件處理或告知學校未滿16歲無法參與助理工作，怎麼都做完了5天助理工作才說這種話？

學生淪「廉價童工」 家長質疑政府帶頭剝削

家長痛批，「資料造冊都先給了，制服領了、工作也完成了，最後一天才說不發工資，根本欺負人，聽教練說不只小孩就讀的學校，其他學校的一樣都以未滿16歲這理由不發工資，真是太可惡，媽媽我好生氣，政府帶頭當慣老闆嗎？！」這幾天經教練及學校爭取後終於施捨了600現金和400家樂福禮券，「將近30位小孩去幫你大會當免費童工，喔不，是超廉價童工，你們良心何在！」

▲▼ 全中運游泳項目爆發助理薪資風波，工作人員整理場館 。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

▲今年全中運游泳項目在高雄舉辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

經驗法則引領薪落差　19國中生險做白工

針對全中運場地助理薪資不一的爭議，校方表示，去年全中運主辦單位借用高雄市國際池作為游泳賽事場館，並徵求校內學生擔任志工，事後主辦單位對支援學生發放3000元津貼，由於學校已有經驗，今年主辦單位嘉義縣政府也對學生徵詢志工，因此有5位高中生、19位國中生報名擔任場地助理。

校方指出，基於「經驗法則」，校方預期今年也會有相關報酬，但賽事前大會並未明確提到津貼數額，僅說是「志工服務」。直到比賽最後一天結算酬勞時，才發現高中部學生有5000元津貼，而19名國中部學生卻因「未滿16歲」無法支領，最後只領到600元現金和400元家樂福禮券。

教育局介入救火　嘉義縣承諾補足差額

校方坦言，學校也是在撤場當日得知國、高中部津貼存在落差，隨即向高雄市教育局體健科反映，經教育局與主辦方嘉義縣政府溝通後，對方認為應是「訊息傳遞落差」，並釋出善意表示會提補足酬勞，避免讓學生辛苦5天卻領到不對等的酬勞。雖然具體發放形式（現金或禮券）仍不確定，但大會會補足至5000元水平，確保受影響的19位國中生權益獲得保障。

【相關新聞】全中運遭爆將國中生當「無薪童工」　嘉縣府：溝通落差啟動補償

關鍵字： 志工薪資全中運童工教育局高雄嘉義游泳

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