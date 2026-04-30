快訊／至死地於後生！擋住湖人「詹皇」最後反撲　火箭逼出6戰史上第16隊

▲洛杉磯湖人不敵休士頓火箭，火箭也成為史上第16支在0比3逼出第6戰的隊伍。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA季後賽首輪如火如荼進行，取得3比1聽牌優勢的洛杉磯湖人，將於台灣時間30日回到主場與休士頓火箭進行關鍵第五戰，此役他們迎回缺席長達27天的三當家「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves），湖人首節一度取得11分領先，但休士頓火箭在第二節靠著多點開花的團隊攻勢展開反擊逆轉，詹姆斯（LeBron James）雖然在第四節試圖力挽狂瀾追到剩下3分落後，但湖人後繼無力，最終仍讓火箭以99比93帶走勝利，火箭也成為史上第16支在0比3絕對劣勢逼出第6戰的球隊。

湖人在系列賽前4場雖然缺少了里夫斯與東契奇（Luka Doncic）兩大主力，但在詹姆斯（LeBron James）帶領下前三場都拿下勝利，雖然上一戰在客場吞敗，但今日回到主場終於等到里夫斯回歸，里夫斯此前已缺席9場比賽，今日教練團安排他由替補出發。

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開賽後，湖人斯馬特展現侵略性，包辦球隊前10分當中的8分，包含兩記三分球與穩定罰球，配合中鋒艾頓（Deandre Ayton）在內線連續得分，湖人迅速掌握主動權，中段里夫斯正式登場，他隨即命中一記超遠三分球宣告回歸，隨後又在三分線外製造對手犯規並三罰全中，加上一次犀利切入，里夫斯在不到半節時間就高效斬獲8分，詹姆斯在節末也頻頻衝擊內線得分，幫助湖人在首節結束以28比21領先火箭。

然而次節戰局出現轉折，火箭展現頑強韌性，開局多點開花展開反攻團，加上外線手感大幅回升，接連在外線放火，打出一波流逆轉，湖人在防守端未能及時對位，進攻端也陷入亂流，以36比40遭火箭超車，隨後湖人試圖穩住陣腳，斯馬特與里夫斯再度聯手投進三分球，幫助球隊將比分追至44比44平手，但火箭伊森（Tari Eason）與森根（Alperen Sengun）接連在禁區與外線取分，湖人進攻不利，防守更是疲於奔命，雖然半場結束前，靠著八村壘三分球止血，但前兩節打完火箭仍以51比47領先湖人。

易籃後，火箭謝帕德（Reed Sheppard）、伊森繼續在外線開火，小史密斯（Jabari Smith Jr.）更是內外開火連拿5分，幫助火箭將領先分數拉開到11分之多，湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）此時急忙跳出來在禁區連拿4分替球隊止血，讓湖人在第三節打完能將落後分差縮小在個位數。

關鍵決勝節，火箭開節又在外線狂轟猛炸，小史密斯外線命中後，取得13分領先，但湖人不打算就此束手，詹姆斯攜手艾頓開啟追分模式，回敬一波16比6的猛攻，在比賽還剩下2分59秒時率隊追到85比88，然而此時謝帕德從旁殺出，連投帶灌拿4分穩定軍心，湖人後續幾波進攻都落空，祭出犯規戰術仍無力回天，最終火箭以6分之差奪勝，成功追到2比3。

▲洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）。（圖／達志影像／美聯社）