李聖裕致命失誤退場後落淚　羅戈「摸頭殺」暖心安慰

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟外野手李聖裕30日對樂天桃猿一役發生關鍵守備失誤，成為比賽轉折點之一，球隊隨後立即進行調度，由宋晟睿接替守備。李聖裕退場後難掩情緒，在場邊忍不住落淚，隊友們第一時間上前安慰，包括羅戈使出「摸頭殺」鼓勵他。

關鍵發生在4局上，兄弟原本握有領先，卻遭桃猿展開反攻。陳晨威敲安上壘後，利用速度連盜兩個壘包攻上三壘，林智平擊出德州安打追平比數。隨後劉子杰內野安打延續攻勢，李勛傑擊出右外野滾地安打，李聖裕處理時出現瑕疵，讓球一路漏到身後，樂天趁勢跑回2分，單局灌進3分逆轉戰局。

轉播畫面隨後也拍到總教練平野惠一相當嚴肅的畫面，並在5局上進行守備調整，將李聖裕換下場，由宋晟睿接替鎮守外野。

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李聖裕回到休息室後，難掩自責情緒落淚，隊友則紛紛上前關心。隊長王威晨主動給予鼓勵，王政順更將他擁入懷中安撫情緒，此役先發投手羅戈也走上前拍肩安慰，並使出「摸頭殺」，希望他不要過度自責。

李聖裕一路走來並不容易，2019年選秀落榜後以自主培訓身份加盟兄弟，2021年首度升上一軍。不過近年一軍機會有限，2024年中斷連續3季一軍敲安紀錄，2025年更未登上一軍。今年4月22日重返一軍舞台，並敲出相隔1063天的安打。此役重回先發卻發生關鍵失誤。

▲ 羅戈賽後摸頭鼓勵李聖裕，盼他別把失誤放在心上。 （圖／截自CPBL.TV）