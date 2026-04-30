G1奪勝仍不滿意！鄭慧芸說防守就是國泰武器、學妹們要繃緊神經

▲國泰人壽女籃總教練鄭慧芸。（圖／中華籃球協會提供）

記者蔡厚瑄／新北報導

第21屆WSBL總冠軍賽今日（30日）於板橋體育館開打，衛冕軍國泰女籃在洋將謝爾比（Shelby Cheslek）與劉惠茹合砍29分的帶領下，以66比52擊敗中華電信，在5戰3勝制的系列賽中取得1比0領先。儘管旗開得勝，國泰總教練鄭慧芸在賽後訪談中依然展現「鐵血」風格，除了嚴格要求年輕球員的防守專注度，也直言不滿學妹在領先時的鬆懈態度。

國泰今日能順利拔得頭籌，關鍵在於成功的防守策略。鄭慧芸表示，賽前就針對電信洋將奧許莉（Brown Oshlynn Sharee）進行專研，「她整個賽季慣用右手非常明顯，我們80%會先抓她的右手過人。」鄭慧芸也提醒洋將Shelby Cheslek，雖然奧許莉有外線投射能力，但謝爾比的速度足以跟上對手。

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「我的防守就是武器。」鄭慧芸指出，賽前設定的任務就是將電信得分壓制在60分以下，而球員今日在防守端的表現相對成熟。對於年輕中鋒蕭豫玟，鄭慧芸坦言對她的防守要求相當專注，甚至得用不同的防守方式來引導她，確保她在場上能將防守任務做到位。

比賽中段國泰一度取得20分以上的大幅領先，鄭慧芸透露這原本是為了讓學妹有更多上場磨練的機會，「我希望學姐加油把分數拉到20分，讓學妹可以出賽。」然而，當學妹替補上場後，分差卻迅速被追回。

對此，鄭慧芸嚴厲地表示：「大家看到『花』得還蠻快的，學妹一直保有很輕鬆自在的狀態，那絕對不會是我要的。」她強調，換上場的任務就是防守，即使進攻沒有貢獻，防守也必須到位，她不希望年輕球員覺得領先較多就可以鬆懈，必須時刻維持訓練時的高強度狀態。

雖然首戰獲勝，但鄭慧芸對中華電信展現出的韌性與士氣感到佩服，「電信打出學姐風範，挑大樑扛住比賽，氣場完全不一樣。」她指出電信先前的進攻成功率甚至高達六成，因此國泰在接下來的賽事中仍會全神貫注於壓制對手的進攻節奏，WSBL冠軍賽G2將於5月2日繼續在板橋體育館進行。