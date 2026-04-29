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洪總感謝江承諺站出來！賽前保齡球影片瘋傳　自嘲：只剩下架勢了

記者楊舒帆／新北報導

台鋼雄鷹29日以5比1擊敗富邦悍將，終止近期4連敗。賽前因雨延後開打，總教練洪一中在休息室打保齡球的畫面意外掀起話題，他賽後也笑說，「只剩下架勢了！」

台鋼此戰靠著王柏融猛打賞、達成生涯百轟與800安里程碑，加上江承諺繳出6局失1分優質先發，順利止敗。

江承諺主投6局，用79球，被敲5支安打，有1次保送、5次三振，僅失1分，收下3連勝，同時完成連3場優質先發。

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談到江承諺的表現，洪總表示，「從開季到現在，他每次先發都很穩定，我們最近戰績不理想，謝謝他今天站出來，為球隊止敗，已經4連敗，需要勝利提振士氣。」

對於球隊終於止敗，洪總也談到近期低潮心情，「昨天有告訴大家，把該做的事情做好，否極泰來，惡的走了，好事要發生了，大家要有信心。」

至於賽前在休息室打保齡球的影片意外爆紅，洪總笑說，「我不知道怎麼傳這麼快，只是拋個球，他們叫我丟，我就丟兩顆。結果一進去畫面就傳開來，選手就拿給我看了。」

談到自己的保齡球資歷，洪總透露，「家裡都有保齡球，以前中職元年還是前兩年，有辦過比賽，我有參加，還有得到一顆球。」

被球迷稱讚姿勢很有架勢，洪總則幽默回應，「只剩下架勢了！今天兩個都肉包，兩球都沒有擊倒半個瓶子，我擺POSE而已。」

▲洪一中 。（圖／記者楊舒帆攝）

▲洪一中 。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 標籤:台鋼雄鷹王柏融江承諺洪一中富邦悍將影音

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