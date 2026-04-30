球棒直擊頭部重傷　日職主審轉一般病房仍未清醒

緊急手術を受けた審判員、オスナ選手の打席での出来事だったんですが、これは本当に胸が痛くなる事故です。— ???????????????? - ???????????????? (@Suni_Soul) April 17, 2026
昨日のヤクルト対DeNA戦で、球審を務めていた川上拓斗審判員 (30歳) が、バットが手から離れて側頭部に直撃するという不慮の事故に遭いました。… pic.twitter.com/imDBpropyD
記者王真魚／綜合報導
日本野球機構於30日宣布，16日於神宮球場進行的東京養樂多燕子對橫濱DeNA灣星比賽中擔任主審時頭部受傷、並緊急接受手術的裁判川上拓斗，目前已從加護病房（ICU）轉至一般病房。不過仍未恢復意識，持續接受治療中。
當時比賽進行到8局下，養樂多洋砲奧蘇納（Jose Osuna）揮棒後球棒意外脫手，直接擊中主審川上拓斗頭部，川上隨即腳步不穩倒地，一度失去意識。
NPB表示，「收到許多球迷的鼓勵訊息，深表感謝，也由衷祈願他能早日康復。」
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受到此事件影響，日本職棒已自18日起全面實施新措施，所有比賽的主審均須配戴頭盔上場執法，以強化場上安全防護。
▲日職驚悚一幕！奧蘇納球棒脫手砸中主審 現場急抬擔架。（圖／DAZN）
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