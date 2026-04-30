球棒直擊頭部重傷　日職主審轉一般病房仍未清醒

記者王真魚／綜合報導

日本野球機構於30日宣布，16日於神宮球場進行的東京養樂多燕子對橫濱DeNA灣星比賽中擔任主審時頭部受傷、並緊急接受手術的裁判川上拓斗，目前已從加護病房（ICU）轉至一般病房。不過仍未恢復意識，持續接受治療中。

當時比賽進行到8局下，養樂多洋砲奧蘇納（Jose Osuna）揮棒後球棒意外脫手，直接擊中主審川上拓斗頭部，川上隨即腳步不穩倒地，一度失去意識。

NPB表示，「收到許多球迷的鼓勵訊息，深表感謝，也由衷祈願他能早日康復。」

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受到此事件影響，日本職棒已自18日起全面實施新措施，所有比賽的主審均須配戴頭盔上場執法，以強化場上安全防護。

▲日職驚悚一幕！奧蘇納球棒脫手砸中主審 現場急抬擔架。（圖／DAZN）