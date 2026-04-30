林安可手感降溫！連10打席沒安打　火腿3：2逆轉西武

記者王真魚／綜合報導

西武獅30日主場迎戰日本火腿，台灣好手林安可擔任先發第5棒、鎮守左外野，不過打擊持續低迷，3打數皆以飛球出局，連3戰熄火，同時也是連續10打席未敲安打，此役7局上提前退場。西武原本握有領先優勢，最終遭火腿在延長11局逆轉，以2比3吞敗。

林安可本次系列賽連續3場先發，但始終未能找回手感。此役面對火腿王牌投手伊藤大海，第2局首打席鎖定第一球出棒，擊出游擊方向飛球出局；第4局再以右外野飛球收場。6局下西武靠長谷川信哉陽春砲擴大領先後，林安可在一出局二壘有人情況下上場，仍擊出左外野飛球，未能把握進攻機會。

前3打席無安打後，西武在7局上進行守備更換，林安可被換下場，由茶野篤政移防左外野。此戰他3打數0安打，且3球皆為飛球出局，對火腿3連戰合計10打席無安打、吞下3次三振，打擊率下滑至2成11。

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投手方面，西武先發隅田知一郎前7局壓制對手無失分，續投第8局遭攻破失分退場，最終繳出7.1局失2分、送出9次三振的表現。火腿先發伊藤大海同樣投滿7局失2分（1責失），兩隊先發皆無關勝敗。

比賽進入延長後，雙方以2比2僵持至11局上，火腿在一、三壘有人時由野村佑希敲出關鍵安打，打回超前分，奠定勝基。西武未能再度反攻，最終以1分差落敗。





▲林安可 。（圖／翻攝自Instagram／埼玉西武ライオンズ公式）