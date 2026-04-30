運動雲

>

林安可手感降溫！連10打席沒安打　火腿3：2逆轉西武

記者王真魚／綜合報導

西武獅30日主場迎戰日本火腿，台灣好手林安可擔任先發第5棒、鎮守左外野，不過打擊持續低迷，3打數皆以飛球出局，連3戰熄火，同時也是連續10打席未敲安打，此役7局上提前退場。西武原本握有領先優勢，最終遭火腿在延長11局逆轉，以2比3吞敗。

林安可本次系列賽連續3場先發，但始終未能找回手感。此役面對火腿王牌投手伊藤大海，第2局首打席鎖定第一球出棒，擊出游擊方向飛球出局；第4局再以右外野飛球收場。6局下西武靠長谷川信哉陽春砲擴大領先後，林安可在一出局二壘有人情況下上場，仍擊出左外野飛球，未能把握進攻機會。

前3打席無安打後，西武在7局上進行守備更換，林安可被換下場，由茶野篤政移防左外野。此戰他3打數0安打，且3球皆為飛球出局，對火腿3連戰合計10打席無安打、吞下3次三振，打擊率下滑至2成11。

[廣告]請繼續往下閱讀...

投手方面，西武先發隅田知一郎前7局壓制對手無失分，續投第8局遭攻破失分退場，最終繳出7.1局失2分、送出9次三振的表現。火腿先發伊藤大海同樣投滿7局失2分（1責失），兩隊先發皆無關勝敗。

比賽進入延長後，雙方以2比2僵持至11局上，火腿在一、三壘有人時由野村佑希敲出關鍵安打，打回超前分，奠定勝基。西武未能再度反攻，最終以1分差落敗。

▲林安可 。（圖／翻攝自Instagram／埼玉西武ライオンズ公式）

▲林安可 。（圖／翻攝自Instagram／埼玉西武ライオンズ公式）

關鍵字： 日本火腿西武獅野村佑希林安可延長賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

政府帶頭當慣老闆！全中運19國中生淪廉價勞工　5天血汗只領1千

政府帶頭當慣老闆！全中運19國中生淪廉價勞工　5天血汗只領1千

主帥點名李灝宇！游擊缺人「需要的話他最適合」 今板凳待命

主帥點名李灝宇！游擊缺人「需要的話他最適合」 今板凳待命

兩戰僅拿3分！大谷9局遭敬遠滿壘仍被雙殺　主帥無奈發聲

兩戰僅拿3分！大谷9局遭敬遠滿壘仍被雙殺　主帥無奈發聲

球棒直擊頭部重傷　日職主審轉一般病房仍未清醒

球棒直擊頭部重傷　日職主審轉一般病房仍未清醒

洪總感謝江承諺站出來！賽前保齡球影片瘋傳　自嘲：只剩下架勢了

洪總感謝江承諺站出來！賽前保齡球影片瘋傳　自嘲：只剩下架勢了

絕望的楚奧特！神鱒10轟難敵牛棚敗家 天使慘吞大聯盟最速20敗

絕望的楚奧特！神鱒10轟難敵牛棚敗家 天使慘吞大聯盟最速20敗

大谷翔平3保送仍無功！道奇2比3惜敗　再見滿壘雙殺收場

大谷翔平3保送仍無功！道奇2比3惜敗　再見滿壘雙殺收場

悍將大巨蛋3戰預售破7萬張！韓援五本柱壓軸戰合體

悍將大巨蛋3戰預售破7萬張！韓援五本柱壓軸戰合體

快訊／至死地於後生！擋住湖人「詹皇」最後反撲　火箭逼出6戰史上第16隊

快訊／至死地於後生！擋住湖人「詹皇」最後反撲　火箭逼出6戰史上第16隊

「久等了！」王柏融百轟後真情喊話　洪總：有Lamigo時期的影子了

「久等了！」王柏融百轟後真情喊話　洪總：有Lamigo時期的影子了

【挨撞視角曝】女大生「0煞車猛撞」　女警騰空揮舞雙手遭輾亡

熱門新聞

政府帶頭當慣老闆！全中運19國中生淪廉價勞工　5天血汗只領1千

主帥點名李灝宇！游擊缺人「需要的話他最適合」 今板凳待命

兩戰僅拿3分！大谷9局遭敬遠滿壘仍被雙殺　主帥無奈發聲

球棒直擊頭部重傷　日職主審轉一般病房仍未清醒

洪總感謝江承諺站出來！賽前保齡球影片瘋傳　自嘲：只剩下架勢了

絕望的楚奧特！神鱒10轟難敵牛棚敗家 天使慘吞大聯盟最速20敗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1全中運19國中生淪廉價勞工　5天血汗只領1千

2點名李灝宇！游擊缺人他最適合

3道奇再見雙殺　主帥無奈發聲

4遭球棒爆頭　主審轉一般病房仍未清醒

5洪總打保齡球影片瘋傳嚇一跳！　自嘲：只剩下架勢了

最新新聞

1李灝宇凌晨先發三壘第8棒迎戰勇士

2林安可連10打席沒安打　西武遭逆轉

3G1奪勝！鄭慧芸說防守是贏球武器

4羅戈好投又問天！兄弟1比3敗給桃猿

5胡凱翔轟垮裕隆　黑鳶搶下G1勝利

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林琪兒來了！牽起馬傑森奇妙緣分　曾總嗨喊：台灣的阿姆斯壯

【粉絲爭奪戰開打】李雅英被檸檬架住　現場直接變修羅場XD

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

【開聲音聽超Q】大雪山長鬃山羊寶寶現身　叫聲可愛到融化

大雪山森林長鬃山羊寶寶現身　萌叫聲曝光可愛融化全網

【置身事外？】28歲女警遭輾斃　肇事女騎士卻先「彎腰看車損」

【毀保時捷肇逃】拖吊車連3撞！ 警一度放行「疑毒駕」再追人

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

【挨撞視角曝】女大生「0煞車猛撞」　女警騰空揮舞雙手遭輾亡

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366