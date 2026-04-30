兩戰僅拿3分！大谷9局遭敬遠滿壘仍被雙殺　主帥無奈發聲

▲羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇今（30日）在主場續戰邁阿密馬林魚，日籍二刀流球星大谷翔平單場選到3次保送並跑出1次盜壘，但道奇在9局下的得點圈反攻機會最終以雙殺打收場，終場2比3不敵馬林魚吞下2連敗，輸了系列賽。

大谷翔平本場比賽2打數沒有敲出安打，但靠著選球眼獲得3次保送；最關鍵的時刻發生在9局下，道奇以1分落後，靠著2次保送與犧牲觸擊攻佔一出局二、三壘。

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面對大谷翔平的第5打席，馬林魚故意四壞球保送擠滿壘包，然而下一棒弗里曼（Freddie Freeman）擊出二壘方向滾地球，雖然教練團針對這個相當接近的Play提出電視輔助判決，但最終仍維持原判為雙殺打，道奇反攻功虧一簣，比賽就此畫下句點。

這場敗仗讓道奇隊結束了近期的13連戰，最終僅取得6勝7敗的成績；更令人擔憂的是，道奇隊引以為傲的打線近期陷入嚴重低迷，這13場比賽中有高達7場得分在4分（含）以下，前一役球隊僅拿1分，此戰也只得到2分。

針對球隊近期的進攻當機，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽後受訪時無奈表示：「整體而言，無法打出像賽季初那樣的打擊，感覺從洛磯那時開始就有點下滑的印象，雖然打擊本來就會有起伏，球隊整體的數據也排在聯盟前段班，但最近10天左右就是無法有效串聯，在關鍵時刻無法擊出安打。」

結束13連戰後，道奇將在台灣時間5月1日休兵一天，隨後將於5月2日起展開客場之旅，前往迎戰聖路易紅雀。