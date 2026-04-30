徐若熙首度挫折不孤單　軟銀隊友瘋學中文、辦聚餐暖心力挺

▲徐若熙 。（圖／截自softbankhawks_official IG）

記者王真魚／綜合報導

效力日職福岡軟銀鷹的徐若熙日前歷經旅日以來首度重大挫折，不過場上失利之外，場下來自隊友的支持與互動，也成為他適應環境的重要力量。日本資深記者田尻耕太郎長期貼身觀察軟銀鷹隊，近期撰文詳述徐若熙在低潮與融入之間的過程。

徐若熙在4月17日對歐力士之戰先發，僅投1.2局失7分退場，控球不穩成為關鍵。他賽後坦言，「兩邊角落的控球沒有做好」，尤其在需要搶好球的時刻，被對手掌握攻擊節奏。該役不僅讓他吞下敗投，也讓防禦率從0.69大幅上升。

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不過田尻耕太郎指出，比起比賽內容，更值得注意的是球隊氛圍。徐若熙退場後雖神情平靜，但回到休息室後，隊友們主動上前關心，展現團隊支持。這位個性較為內斂、略帶怕生的年輕投手，正逐步在新環境中建立人際連結。

事實上，軟銀投手群早在3月就為他舉辦迎新聚餐，由上沢直之與松本晴發起。上沢表示，徐若熙首次在海外打球與生活，「一定會有不安」，因此希望透過隊友的陪伴幫助他適應。當天包括上茶谷大河等人一同出席，在輕鬆氛圍中拉近距離。

田尻也觀察到，隊內甚至出現「學中文」的風潮，投手們為了與徐若熙溝通，主動學習簡單詞彙。徐若熙對此表示，「大家很努力想學，讓我很開心，也比較敢開口。」他自己也持續學習日文，雙方互動逐漸增加。

在球團規劃上，徐若熙被視為長期培養的核心投手。軟銀高層曾公開表示，不認為現在就是他的巔峰，而是期待透過球隊資源與訓練體系，將他培養為「世界代表級投手」。

田尻耕太郎長年深耕福岡軟銀鷹報導，曾任球團雜誌《月刊ホークス》編輯記者，之後轉為自由撰稿人，作品見於《週刊ベースボール》、《Sportiva》等主流媒體，對球隊文化與選手養成有深入觀察。他在文中指出，徐若熙目前正處於適應與調整階段，這段過程不僅關乎投球內容，更是融入球隊、建立信任的重要時期。

在經歷失利後短暫下放調整，徐若熙預計不久後將重返一軍輪值。對這位台灣投手而言，挫折與支持並存，正是邁向更高層級的必經之路。