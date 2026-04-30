運動雲

>

徐若熙首度挫折不孤單　軟銀隊友瘋學中文、辦聚餐暖心力挺

▲徐若熙 。（圖／截自softbankhawks_official IG）

▲徐若熙 。（圖／截自softbankhawks_official IG）

記者王真魚／綜合報導

效力日職福岡軟銀鷹的徐若熙日前歷經旅日以來首度重大挫折，不過場上失利之外，場下來自隊友的支持與互動，也成為他適應環境的重要力量。日本資深記者田尻耕太郎長期貼身觀察軟銀鷹隊，近期撰文詳述徐若熙在低潮與融入之間的過程。

徐若熙在4月17日對歐力士之戰先發，僅投1.2局失7分退場，控球不穩成為關鍵。他賽後坦言，「兩邊角落的控球沒有做好」，尤其在需要搶好球的時刻，被對手掌握攻擊節奏。該役不僅讓他吞下敗投，也讓防禦率從0.69大幅上升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過田尻耕太郎指出，比起比賽內容，更值得注意的是球隊氛圍。徐若熙退場後雖神情平靜，但回到休息室後，隊友們主動上前關心，展現團隊支持。這位個性較為內斂、略帶怕生的年輕投手，正逐步在新環境中建立人際連結。

事實上，軟銀投手群早在3月就為他舉辦迎新聚餐，由上沢直之與松本晴發起。上沢表示，徐若熙首次在海外打球與生活，「一定會有不安」，因此希望透過隊友的陪伴幫助他適應。當天包括上茶谷大河等人一同出席，在輕鬆氛圍中拉近距離。

田尻也觀察到，隊內甚至出現「學中文」的風潮，投手們為了與徐若熙溝通，主動學習簡單詞彙。徐若熙對此表示，「大家很努力想學，讓我很開心，也比較敢開口。」他自己也持續學習日文，雙方互動逐漸增加。

在球團規劃上，徐若熙被視為長期培養的核心投手。軟銀高層曾公開表示，不認為現在就是他的巔峰，而是期待透過球隊資源與訓練體系，將他培養為「世界代表級投手」。

田尻耕太郎長年深耕福岡軟銀鷹報導，曾任球團雜誌《月刊ホークス》編輯記者，之後轉為自由撰稿人，作品見於《週刊ベースボール》、《Sportiva》等主流媒體，對球隊文化與選手養成有深入觀察。他在文中指出，徐若熙目前正處於適應與調整階段，這段過程不僅關乎投球內容，更是融入球隊、建立信任的重要時期。

在經歷失利後短暫下放調整，徐若熙預計不久後將重返一軍輪值。對這位台灣投手而言，挫折與支持並存，正是邁向更高層級的必經之路。

關鍵字： 徐若熙軟銀鷹日職投手旅日

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

政府帶頭當慣老闆！全中運19國中生淪廉價勞工　5天血汗只領1千

政府帶頭當慣老闆！全中運19國中生淪廉價勞工　5天血汗只領1千

主帥點名李灝宇！游擊缺人「需要的話他最適合」 今板凳待命

主帥點名李灝宇！游擊缺人「需要的話他最適合」 今板凳待命

兩戰僅拿3分！大谷9局遭敬遠滿壘仍被雙殺　主帥無奈發聲

兩戰僅拿3分！大谷9局遭敬遠滿壘仍被雙殺　主帥無奈發聲

洪總感謝江承諺站出來！賽前保齡球影片瘋傳　自嘲：只剩下架勢了

洪總感謝江承諺站出來！賽前保齡球影片瘋傳　自嘲：只剩下架勢了

大谷翔平3保送仍無功！道奇2比3惜敗　再見滿壘雙殺收場

大谷翔平3保送仍無功！道奇2比3惜敗　再見滿壘雙殺收場

「久等了！」王柏融百轟後真情喊話　洪總：有Lamigo時期的影子了

「久等了！」王柏融百轟後真情喊話　洪總：有Lamigo時期的影子了

「這棒不只我打的！」 王柏融百轟達陣吐心聲：找回打球快樂

「這棒不只我打的！」 王柏融百轟達陣吐心聲：找回打球快樂

悍將大巨蛋3戰預售破7萬張！韓援五本柱壓軸戰合體

悍將大巨蛋3戰預售破7萬張！韓援五本柱壓軸戰合體

絕望的楚奧特！神鱒10轟難敵牛棚敗家 天使慘吞大聯盟最速20敗

絕望的楚奧特！神鱒10轟難敵牛棚敗家 天使慘吞大聯盟最速20敗

攻城獅睽3年再返季後賽！總教練威森第一時間先謝謝球迷

攻城獅睽3年再返季後賽！總教練威森第一時間先謝謝球迷

【玩過GTA都知道】美國洛杉磯開車不用導航　男自信喊：這邊我熟！

熱門新聞

政府帶頭當慣老闆！全中運19國中生淪廉價勞工　5天血汗只領1千

主帥點名李灝宇！游擊缺人「需要的話他最適合」 今板凳待命

兩戰僅拿3分！大谷9局遭敬遠滿壘仍被雙殺　主帥無奈發聲

洪總感謝江承諺站出來！賽前保齡球影片瘋傳　自嘲：只剩下架勢了

大谷翔平3保送仍無功！道奇2比3惜敗　再見滿壘雙殺收場

「久等了！」王柏融百轟後真情喊話　洪總：有Lamigo時期的影子了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1全中運19國中生淪廉價勞工　5天血汗只領1千

2點名李灝宇！游擊缺人他最適合

3道奇再見雙殺　主帥無奈發聲

4洪總打保齡球影片瘋傳嚇一跳！　自嘲：只剩下架勢了

5大谷翔平3保送仍無功！道奇2比3惜敗

最新新聞

1徐若熙挫折不孤單　隊友一行動助融入

2Hello Kitty領軍6角色現身大巨蛋！

3至死地於後生！火箭退湖人逼出G6

4「洋基殺手」伊瓦迪7局完美壓制

5捍衛裁判權威！籃協嚴譴場邊辱罵

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林琪兒來了！牽起馬傑森奇妙緣分　曾總嗨喊：台灣的阿姆斯壯

【粉絲爭奪戰開打】李雅英被檸檬架住　現場直接變修羅場XD

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

【開聲音聽超Q】大雪山長鬃山羊寶寶現身　叫聲可愛到融化

大雪山森林長鬃山羊寶寶現身　萌叫聲曝光可愛融化全網

【置身事外？】28歲女警遭輾斃　肇事女騎士卻先「彎腰看車損」

【毀保時捷肇逃】拖吊車連3撞！ 警一度放行「疑毒駕」再追人

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【挨撞視角曝】女大生「0煞車猛撞」　女警騰空揮舞雙手遭輾亡
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366