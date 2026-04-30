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絕望的楚奧特！神鱒10轟難敵牛棚敗家 天使慘吞大聯盟最速20敗

▲楚奧特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）

▲楚奧特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯天使主砲楚奧特（Mike Trout）在30日的比賽中，成功敲出本季第10發全壘打，而隊友葛里森（Vaughn Grissom）睽違4年也在大聯盟開轟；然而這兩發全壘打卻是天使整場比賽僅有的2分進帳，最終球隊在9局下遭到追平，並在延長賽10局下半吞下敗仗，成為本季大聯盟首支苦吞20敗的隊伍。

楚奧特本季依舊維持高檔表現，成為今年賽季第7位全壘打數達到雙位數的球員；在天使開季至今的32場比賽中，他出賽了其中的31場，繳出打擊率0.248、上壘率0.431、10發全壘打與5次盜壘成功，攻擊指數（OPS）更高達1.000。

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然而天使的整體戰績卻慘不忍睹。他們目前以12勝20敗的成績，成為兩聯盟「最快達陣20敗」的球隊；自4月18日以來的11場比賽中，天使戰績是慘烈的1勝10敗，將原本11勝10敗的勝率徹底揮霍殆盡。

球隊的攻防數據更出現雪崩式的下滑：開季前21場比賽，天使共攻下113分、失98分（場均得分5.38、失分4.67）；但接下來的11場比賽，卻銳減至僅得37分、狂失63分（場均得分3.36、失分高達5.73）。

更令球迷心碎的是，天使隊在最近11場比賽中，有高達7場在第6局打完時還保持平手或領先，但牛棚卻屢屢「放火」砸鍋。在這段期間狂丟的63分裡，有高達61.9%（39分）集中在比賽後段的第7局之後。

以這場比賽為例，日籍投手菊池雄星因肩膀緊繃，僅投2局便提前退場；這天剛被拉上大聯盟的法里斯（Mitch Farris）臨危受命，中繼3.2局將失分有效控制在1分。

天使打線在4局上與7局上兩度建功，以2比1取得領先，距離相隔6場的勝利僅差最後一個出局數；無奈悲劇再次上演，9局下遭對手扳平，10局下黯然吞敗。

根據紀錄，這是楚奧特生涯第4次（繼2018、2020與2024年之後），在球隊前32場比賽就達成雙位數全壘打的壯舉；不過天使在32場內火速吞下20敗的悲慘步調，也與前兩季幾乎如出一轍（2024年為第31場、2025年為第33場達到20敗），球隊依舊難以擺脫輸球陰霾。

關鍵字： 洛杉磯天使棒球MLB

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