經典賽用球偏滑！莊昕諺、吳俊偉曝適應狀況　投球秒數實戰開始練

▲曾豪駒。（圖／記者呂佳賢攝）

▲曾豪駒。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／高雄報導

WBC經典賽中華隊集訓進入備戰節奏，總教練曾豪駒透露，球隊從一開始就已拿到經典賽比賽用球，投手群也陸續投入適應。他指出，經典賽用球剛拿到時「比較滑一點」，但目前沒有聽到投手出現明顯不適應的狀況，「就是再透過一段時間大家去適應這樣的一個用球方式。」

曾豪駒表示，聯盟也有將比賽用球發放給旅外選手，讓他們在自主訓練階段就能同步調整。對於旅美球員，他認為落差不會太大，「他們在大聯盟使用的球其實都蠻習慣的。」反倒是旅日選手，因為用球特性可能不同，「在整個用球上面可能就會差一些些」，因此希望大家在練習中盡快跟上。

除了用球手感，投球秒數也是經典賽必須面對的課題。大聯盟壘上無人15秒、壘上有人18秒皆比中華職棒的20秒、25秒更短，曾豪駒坦言現階段仍以恢復、提升個人能力為主，「秒數可能還沒加進去」，但預計下一階段進入實戰內容後，會逐步把秒數納入訓練，協助投手更快適應比賽節奏，「希望說大家就是趕快去適應這樣的一個時間跟秒數。」

吳俊偉也分享適應經典賽用球的感受，他直言一開始「沒有安全感」，原因是「會扣不太到」，剛拿到球時確實需要時間磨合。不過經過一週左右的丟球後，他表示狀況已好轉，「就還好，就有比較習慣一點了。」他也提到，中職用球相對「比較粗糙」，縫線比較「吃得住」，因此在觸感上會有差異。

莊昕諺同樣提到適應初期的落差，他表示滑球在一開始不太丟得出來，指叉球反而「丟得很好」。中華隊持續在訓練中調整用球手感與比賽節奏，盼在經典賽開打前，把細節磨到位。

