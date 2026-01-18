運動雲

拚生涯第3度征戰經典賽 陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

記者胡冠辰／台北報導

樂天桃猿牛棚大將陳冠宇18日出席台灣在地運動品牌Taiwolf於台北大巨蛋舉行的旗艦店開幕活動；針對外界關注的經典賽動向，他也首度公開回應。

對於先前一度傳出可能婉拒徵召的消息，陳冠宇並未正面詳談轉折細節，僅表示相關心境希望留待正式加入中華隊集訓後，在球場上再與大家分享。

談到實際投入集訓的時間點，陳冠宇透露，目前仍需先完成部分私人行程安排，但他也強調，即便仍處於休賽季，個人訓練並未中斷，已開始為集訓與後續賽事做準備。

▲台灣在地運動品牌「Taiwolf」首家實體店進駐台北大巨蛋,樂天桃猿投手陳冠宇出席開幕儀式。（圖／記者李毓康攝）

接著陳冠宇直言，既然已決定報到，就會以最嚴謹的態度面對挑戰，他也提及參賽動機並非為了任何人，「而是希望這會是我人生中一個很完美的回憶。」

身為國家隊資歷深厚的投手之一，陳冠宇過去曾3度征戰12強賽，若此次能進入名單，將是生涯第3度挑戰經典賽；對此他保持務實態度，「希望可以跟大家一起進入到正式名單。」

最後陳冠宇強調，當務之急是專注自主訓練與身體恢復，並期待在集訓中展現最佳狀態，同時向年輕世代學習，「這一群學弟其實都是很厲害的學弟，我也希望可以去學學看他們身上一些新的、年輕活力的東西。」

▲台灣在地運動品牌「Taiwolf」首家實體店進駐台北大巨蛋,樂天桃猿投手陳冠宇出席開幕儀式。（圖／記者李毓康攝）

胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？

