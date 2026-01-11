運動雲

攻城獅三分彈狂發16分大勝迎4連勝　海神主場吞敗還傷了大將布里茲克

▲高雄全家海神布里茲克、新竹御嵿攻城獅迎4連勝。（圖／TPBL提供）

▲新竹御嵿攻城獅在客場擊敗高雄全家海神，迎來4連勝。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

TPBL例行賽11日早場由新竹御嵿攻城獅作客挑戰高雄全家海神，近期狀態火燙的攻城獅憑藉第二節單節7顆三分球的猛烈火網，單節轟出31比14的比分，以及末節對手主將傷退的利多，最終以16分之差擊潰海神，喜迎近期4連勝；反觀海神雖有布里茲克砍下全場最高分，但他卻在決勝節因傷退場，海神無緣在主場拿下3連勝。

開賽之初，地主高雄海神展現強烈求勝意志，拉出5比1的開局，然而攻城獅曾柏諭迅速給予回擊，頻頻切入撕裂防線將比分逆轉，不過海神靠著唐維傑的急停跳投與于煥亞的罰球，在首節打完以25比24取得微幅領先。

進入第二節後，戰況風雲變色，海神外線手感集體低迷，單節8投盡墨，進攻端僅布里茲克一人能有所貢獻，但其他球員幾乎熄火，讓球隊進攻陷入乾旱。反觀攻城獅點點開花、火力全開，由曾柏諭攜手劉丞勳搶分，全隊單節轟入7顆三分球，打出一波31比14的瘋狂攻勢，上半場結束時，攻城獅已取得 55比39雙位數領先。

易籃後，海神布里茲克再度挺身而出，聯手于煥亞打出11比4的反擊波，一度將分差縮小至個位數，且布里茲克表現神勇，前三節打完就已經狂轟28分。然而，攻城獅當家球星高國豪及時跳出得分止血，德魯隨後更連飆兩記三分球穩住陣腳，讓攻城獅得以帶著12分領先進入末節。

決勝節開局不到數分鐘，場上出現意外狀況，布里茲克在一次上籃下落時，不慎踩到對手帕提獅的腳部，導致右腳踝大扭，他神情痛苦，最終只能在隊友攙扶下蹣跚退場，失去了進攻重心的海神在末節進攻完全當機，攻城獅乘勝追擊，末節前段發動11比2的攻勢徹底拉開比分，海神雖嘗試回擊，但仍無力回天，最終攻城獅以16分之差帶走勝利。

▲高雄全家海神布里茲克、新竹御嵿攻城獅迎4連勝。（圖／TPBL提供）

▲高雄全家海神大將布里茲（右2））扭傷右腳踝。（圖／TPBL提供）

數據方面，攻城獅全場三分球33投13中，外線火力驚人。德魯繳出27分、13籃板的「雙十」表現，高國豪攻下本土最高13分，曾柏諭則有12分及9次助攻的全能演出。海神方面，布里茲克拿下全場最高的28分，但第4節卻傷退，目前傷勢仍未明，吳曉謹拿11分是全隊次高。

關鍵字： TPBL攻城獅高雄海神三分球布里茲克

﻿

