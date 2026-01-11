運動雲

>

獅補林岱安缺口！世界冠軍捕手客座教練抵台　還要找守備客座教練

▲穆尼奧斯 (Carlos Muñoz) 。（圖／達志影像／美聯社）

▲穆尼奧斯 (Carlos Muñoz) 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅邀請穆尼奧斯（Carlos Muñoz）擔任客座捕手教練，領隊蘇泰安表示，穆尼奧斯已於今日抵達統一獅球團宿舍，預計明天正式到球場報到，投入春訓行程。

穆尼奧斯擁有完整美國職棒體系背景，曾長期在大聯盟休士頓太空人體系擔任牛棚捕手與球探，並於2017年隨隊奪下世界大賽冠軍。近年投入美國棒球培育工作，並於2023年世界棒球經典賽擔任美國隊教練團成員，以捕手與牛棚專業協助球隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著主戰捕手林岱安在休季期間透過自由球員（FA）轉戰富邦悍將，統一獅捕手戰力面臨調整，陳重羽、柯育民、張翔等人被預期將補上戰力缺口。

談到邀請客座教練的用意，蘇泰安指出：「我們希望能有一位投捕教練，來協助指導這些相對年輕、經驗較新的捕手，希望透過這次春訓客座，讓捕手戰力更加厚實，也期待能培養出像岱安這樣，能夠穩定貢獻戰力的捕手。」

此外，近3季擔任統一獅守備教練的玉木朋孝，今年確定不續留。為了持續強化守備戰力，蘇泰安也透露，球團正積極尋覓客座守備教練人選。

至於是否鎖定美職或日職體系的教練，蘇泰安表示：「當然如果具備亞洲經驗會更好，但最重要的還是教練的指導方式，以及與球員之間的溝通互動。我們會密切觀察這些細節，看看是否符合球隊需求。」

蘇泰安也補充，像這次的客座捕手教練，在實際互動與指導方式上都讓球團留下不錯印象，期待能為年輕捕手帶來正向成長與進展。

關鍵字： 統一獅穆尼奧斯捕手教練春訓美職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

CPB台灣焦點！林益全4打點登CPB打點王　張喜凱好投難救廈門

CPB台灣焦點！林益全4打點登CPB打點王　張喜凱好投難救廈門

張肇元一年一簽自認尚未達「複數約」等級　新球季瞄準最佳九人

張肇元一年一簽自認尚未達「複數約」等級　新球季瞄準最佳九人

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

台北職撞公開賽淘汰賽登場　柯秉逸、吳坤霖挺進8強

台北職撞公開賽淘汰賽登場　柯秉逸、吳坤霖挺進8強

林立退賽後戰力受挫　陳傑憲15日報到一句話表態：先練再說

林立退賽後戰力受挫　陳傑憲15日報到一句話表態：先練再說

職籃生涯猶如人生　于煥亞罕見激情點燃港都熱血

職籃生涯猶如人生　于煥亞罕見激情點燃港都熱血

【約法庭見】館長被起訴點名總統出庭！　賴清德：被告才需要出席

熱門新聞

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

CPB台灣焦點！林益全4打點登CPB打點王　張喜凱好投難救廈門

張肇元一年一簽自認尚未達「複數約」等級　新球季瞄準最佳九人

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼彈！最強打者林立因傷辭退WBC

2曹錦輝加盟福州海峽！首秀時間曝

3統一獅出大招！太空人冠軍班底來了

4林益全4打點登CPB打點王

5張肇元只簽一年有原因　目標最佳9人

最新新聞

1補林岱安戰力！世界冠軍客座抵台

2獅隊也有「喬登」！統一獅拍板譯名

3奧會主席蔡家感謝教練付出　讚辜仲諒推廣棒球

4「跟若熙借票去看你」陳傑憲笑談衝日本

5林昀儒杜哈闖4強　放話全力拚張本

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中認「一時嘴快」！　點名布坎南惹議急道歉：真拍謝

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

林安可日職登錄名為A.LIN　不介意被叫A-Lin：也是我偶像

林安可加盟西武獅！社長形容「中職珍貴資產」：期待在日職大放異彩

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD

【這裡求婚阿捏甘丟？】她只想快點走完高空吊橋　沒想到男友在後面下跪了

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

Jennie全紅禮服超美　聽到生日害羞笑惹

Jennie出場根本女王　和男舞者貼身熱舞超辣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366