獅補林岱安缺口！世界冠軍捕手客座教練抵台　還要找守備客座教練

▲穆尼奧斯 (Carlos Muñoz) 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅邀請穆尼奧斯（Carlos Muñoz）擔任客座捕手教練，領隊蘇泰安表示，穆尼奧斯已於今日抵達統一獅球團宿舍，預計明天正式到球場報到，投入春訓行程。

穆尼奧斯擁有完整美國職棒體系背景，曾長期在大聯盟休士頓太空人體系擔任牛棚捕手與球探，並於2017年隨隊奪下世界大賽冠軍。近年投入美國棒球培育工作，並於2023年世界棒球經典賽擔任美國隊教練團成員，以捕手與牛棚專業協助球隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著主戰捕手林岱安在休季期間透過自由球員（FA）轉戰富邦悍將，統一獅捕手戰力面臨調整，陳重羽、柯育民、張翔等人被預期將補上戰力缺口。

談到邀請客座教練的用意，蘇泰安指出：「我們希望能有一位投捕教練，來協助指導這些相對年輕、經驗較新的捕手，希望透過這次春訓客座，讓捕手戰力更加厚實，也期待能培養出像岱安這樣，能夠穩定貢獻戰力的捕手。」

此外，近3季擔任統一獅守備教練的玉木朋孝，今年確定不續留。為了持續強化守備戰力，蘇泰安也透露，球團正積極尋覓客座守備教練人選。

至於是否鎖定美職或日職體系的教練，蘇泰安表示：「當然如果具備亞洲經驗會更好，但最重要的還是教練的指導方式，以及與球員之間的溝通互動。我們會密切觀察這些細節，看看是否符合球隊需求。」

蘇泰安也補充，像這次的客座捕手教練，在實際互動與指導方式上都讓球團留下不錯印象，期待能為年輕捕手帶來正向成長與進展。