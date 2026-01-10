運動雲

「他在想什麼我都知道」處女座連線　林仲秋解鎖王柏融心結

▲▼ 王柏融、林仲秋 。（圖／記者王真魚攝）

▲林仲秋、王柏融        。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

台鋼雄鷹春訓期間邀請林仲秋擔任客座打擊教練，首日就與「大王」王柏融展開密切互動。林仲秋直言，王柏融在技術層面「百分之百沒有問題」，真正需要調整的是心理狀態。王柏融笑說兩人是「相見恨晚」，林仲秋也幽默補上一句，「我們都是處女座，他在想什麼我都知道！」

林仲秋受訪到一半，突然指了王柏融的心臟，「現在只是『這個』的問題。」他表示，「從日本帶回來的，還有一點點陰影在。」

王柏融笑稱，這是第一次與林仲秋接觸，「相見恨晚。」至於「上課內容」，他說其實只是聊天，「沒有太多技術指導，教練就是讓我打開胸懷，開心地去享受棒球。」

「其實他今年應該會很好，他現在看到我就高興。」林仲秋透露，已經告訴王柏融隨時有狀況就打電話、傳Line給他，「我很期待他，今年真的滿期待他的。」

林仲秋也強調，王柏融在技術層面無可挑剔，「在台灣能打四成以上的打擊者，找得到幾個？根本找不到！技術上、打擊上完全都沒問題，只是要找回信心，去享受這個球要怎麼打。」他提醒，外界與球迷的目光往往會成為壓力，「不要讓球迷的壓力帶給自己，他還年輕，可以再打十年。」

談到彼此的印象，王柏融不好意思地說，林仲秋在打職棒時，自己可能還小，或是還沒出生，但早就聽過這個名字，「很響亮，是中職的全壘打王。」對於這次球團延攬對方擔任客座教練，他保持開放學習心態，「但不會刻意去學什麼，教練也說沒問題，問題在自己的心態。」

林仲秋則分享，一個好的打擊者，最難突破的就是心理關卡，「這我也經歷過，要怎麼釋放壓力。」他半開玩笑地說，現在給王柏融的「功課」就是打電話給他，「讓我笑一下，講一些開心的事。」

林仲秋認為，若此時要求改動作，反而會適得其反，「他的打擊型態用了二十幾年，又那麼好，你們聽他擊球的聲音，跟其他年輕選手完全不一樣，很精準，這就表示他的技術沒有問題。」

