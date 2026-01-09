運動雲

>

蔡其昌「嫁女兒」祝福林安可旅日　笑臉無害但拎起球棒「超有殺傷力」

▲▼ 蔡其昌為林安可加盟西武獅記者會致詞 。（圖／記者湯興漢攝）

▲中職會長蔡其昌為林安可加盟西武獅記者會致詞 。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／台北報導

台灣重砲林安可正式加盟日本職棒埼玉西武獅，今（9）日舉行加盟記者會，中華職棒會長蔡其昌親自出席致詞，除回顧林安可在中職7年的貢獻，也送上滿滿祝福，期盼他在日職開啟職業生涯全新篇章。

蔡其昌致詞時以「捨不得」形容此刻心情，笑說這個場地彷彿見證中華職棒「一口氣嫁了兩個女兒」，去年送別古林，今年又輪到徐若熙、林安可，「古林我去年跑到北海道去看，今年安可請放心，我也會去西武看你。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到對林安可的印象，蔡其昌直言自己非常欣賞他，不只是因為外型或「混血王子」的稱號，而是那種始終帶著陽光、靦腆笑容的性格，「你只要跟他在一起，就會覺得他是一個很nice的人。」不過他也幽默提醒投手，「千萬不要被他那種看起來無害的笑臉騙了，因為安可一拎起球棒，殺傷力特別強。」

蔡其昌細數林安可在中華職棒7年的表現，即使歷經傷勢起伏，生涯平均打擊率仍接近2成9，是聯盟最具威脅性的長打型打者之一；在國際賽12強中，更被賦予中華隊重砲角色，「大家對他的期待不是一壘安打，而是長打、全壘打，他永遠給人一種可靠、會對投手造成重擊的感覺，這就是安可的價值。」

他也代表 中華職棒，感謝林安可7年來在中職留下的紀錄與回憶，「換一個聯盟，不是結束，而是延續，代表職棒生涯進入新的階段。」蔡其昌相信，所有台灣球迷都會帶著祝福的心情，期待林安可在日職交出好成績，「甚至有一天，我可能還要飛去美國看你。」

最後，蔡其昌也感謝統一獅球團以及基層教練南英商工等一路以來的栽培，認為林安可與其他成功旅外的例子，為高中與年輕球員示範了不同的職涯路徑，「不一定高中畢業就要旅外，但努力不放棄，所有可能性都有機會發生，也開創很好道路典範，祝福安可，我一定會去西武看你！」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

從「過來啊」到「你真的來了」！黃子鵬加盟、觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

從「過來啊」到「你真的來了」！黃子鵬加盟、觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

台鋼斥資3億打造「皇鷹學院」 洪一中開箱滿意「練完直接滾回床上」

台鋼斥資3億打造「皇鷹學院」 洪一中開箱滿意「練完直接滾回床上」

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

黃子鵬看到宿舍驚呼要珍惜　剛到新環境被王柏融暖到了

黃子鵬看到宿舍驚呼要珍惜　剛到新環境被王柏融暖到了

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

統一獅補強洋投有譜！　蘇泰安證實已與「前雙城農場百大新秀」達成共識

統一獅補強洋投有譜！　蘇泰安證實已與「前雙城農場百大新秀」達成共識

【辛柏毅失聯第3天！】家屬求助「朱府千歲」 小姨子崩潰蹲地痛哭

熱門新聞

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

從「過來啊」到「你真的來了」！黃子鵬加盟、觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

台鋼斥資3億打造「皇鷹學院」 洪一中開箱滿意「練完直接滾回床上」

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前宏國象洋將久旺辭世！68歲NBA老將傳奇生涯落幕

2老虎回故鄉加盟雄鷹！黃子鵬龍虎塔前哭了

3我被交易了　楊恩比賽中向教練、球迷道別

4黃子鵬觸身球老冤家郭阜林驚喜亮相

5道奇搞定兩人避開仲裁　只剩一人未簽

最新新聞

1林安可是否打WBC　西武獅無法保證

2林岳平鬆口氣：沒讓林安可變餵球投手

3看不到「安可舞」了　蘇泰安哭哭

4林安可加盟西武！社長讚中職珍貴資產

5蔡其昌笑稱「嫁女兒」　幽默祝福安可

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【會害羞啦】李多慧得知老粉都在前排　自爆上台會笑場XD

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走

【被硬控了】邊牧會怕小寶寶但看到手勢還是會饋頭

被王嘉爾「大力一拽」　華晨宇半年舊疾竟意外康復！

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

【辛柏毅失聯第3天！】家屬求助「朱府千歲」 小姨子崩潰蹲地痛哭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366