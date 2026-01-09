蔡其昌「嫁女兒」祝福林安可旅日　笑臉無害但拎起球棒「超有殺傷力」

▲中職會長蔡其昌為林安可加盟西武獅記者會致詞 。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／台北報導

台灣重砲林安可正式加盟日本職棒埼玉西武獅，今（9）日舉行加盟記者會，中華職棒會長蔡其昌親自出席致詞，除回顧林安可在中職7年的貢獻，也送上滿滿祝福，期盼他在日職開啟職業生涯全新篇章。

蔡其昌致詞時以「捨不得」形容此刻心情，笑說這個場地彷彿見證中華職棒「一口氣嫁了兩個女兒」，去年送別古林，今年又輪到徐若熙、林安可，「古林我去年跑到北海道去看，今年安可請放心，我也會去西武看你。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到對林安可的印象，蔡其昌直言自己非常欣賞他，不只是因為外型或「混血王子」的稱號，而是那種始終帶著陽光、靦腆笑容的性格，「你只要跟他在一起，就會覺得他是一個很nice的人。」不過他也幽默提醒投手，「千萬不要被他那種看起來無害的笑臉騙了，因為安可一拎起球棒，殺傷力特別強。」

蔡其昌細數林安可在中華職棒7年的表現，即使歷經傷勢起伏，生涯平均打擊率仍接近2成9，是聯盟最具威脅性的長打型打者之一；在國際賽12強中，更被賦予中華隊重砲角色，「大家對他的期待不是一壘安打，而是長打、全壘打，他永遠給人一種可靠、會對投手造成重擊的感覺，這就是安可的價值。」

他也代表 中華職棒，感謝林安可7年來在中職留下的紀錄與回憶，「換一個聯盟，不是結束，而是延續，代表職棒生涯進入新的階段。」蔡其昌相信，所有台灣球迷都會帶著祝福的心情，期待林安可在日職交出好成績，「甚至有一天，我可能還要飛去美國看你。」

最後，蔡其昌也感謝統一獅球團以及基層教練南英商工等一路以來的栽培，認為林安可與其他成功旅外的例子，為高中與年輕球員示範了不同的職涯路徑，「不一定高中畢業就要旅外，但努力不放棄，所有可能性都有機會發生，也開創很好道路典範，祝福安可，我一定會去西武看你！」