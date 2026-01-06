味全龍補強投捕戰力！曾仁和領軍4將完成簽約官宣、背號公開

運動雲

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍球團6日宣布，先前對外說明的曾仁和、姚冠瑋、賴知頎及陳暐皓等4位選手，相關合約程序皆已完成，即日起正式成為味全龍一員。球團也同步表示，原列於60人保留名單外的黃柏豪已完成簽回，將依球隊規劃安排後續訓練與發展方向，持續厚植農場深度、強化整體戰力基礎。

球團指出，經過整體戰力評估與雙方溝通後，4位選手皆順利完成合約簽署，未來將依照球隊整體規劃投入團隊訓練與賽季備戰，期待選手在新環境中穩定發揮，為團隊戰力帶來正面助益。

本次完成簽約選手背號公布：
投手 曾仁和（背號55）
投手 陳暐皓（背號56）
投手 賴知頎（背號70）
捕手 姚冠瑋（背號65）

其中，捕手姚冠瑋在2019年季中選秀獲富邦悍將第4輪指名，今年因傷多在二軍調整，一軍未有出賽紀錄。不過他生涯累計一軍109場，打擊率0.236，2023年曾出賽63場，為生涯單季最多，具備一定一軍實戰經驗。

投手賴知頎則自2021年起效力樂天桃猿，2023年曾短暫登上一軍。本季在二軍出賽22場皆為後援登板，採四分之三側投出手，直球最快可突破145公里，具備中繼角色的特殊性與可塑性。至於投手曾仁和，據悉其月薪將突破40萬元，另附激勵獎金，期待他加入後能為投手戰力增添深度與穩定性。

味全龍球團強調，新成員加入後將依球隊規劃逐步融入團隊訓練，並在備戰期調整至最佳狀態，盼能在新球季扮演關鍵戰力，與球隊共同朝目標邁進。

