布克0.7秒準絕殺！太陽下半場大反撲　逆轉衛冕軍雷霆

▲太陽布克最後0.7秒投進距離長達35英呎的超遠三分「準絕殺」，帶領太陽以108比105險勝雷霆。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

鳳凰城太陽5日在主場迎戰衛冕軍奧克拉荷馬雷霆，上演了一場驚天動地的逆轉秀，太陽在一度落後達18分的情況下，憑藉著板凳奇兵古德溫（Jordan Goodwin）外線爆發咬住比分，並在比賽最後0.7秒由球星布克（Devin Booker）投進距離長達35英呎的超遠三分「準絕殺」，帶領太陽以108比105險勝雷霆。

開賽後衛冕軍雷霆就率先發難，威廉斯（Jalen Williams）與多特（Luguentz Dort）的內外夾攻，首節打完取得6分領先，次節雷霆加大火力輸出，一度將分差擴大到18分之多，然而太陽展現極強韌性，在半場結束前靠著古德溫與布克的連線打出11比0的反擊波，在上半場打完追到42比49。

易籃後，太陽找回準心，布克與吉萊斯皮（Collin Gillespie）聯手出擊，單節命中率超過5成，雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）雖然在第三節獨拿12分試圖穩住局勢，但古德溫與新秀鄧恩（Ryan Dunn）接連在外線發難，太陽在第3節結束時以74比73逆轉超前。

進入第4節，雙方呈現拉鋸戰，比賽剩餘4分鐘時，雷霆仍握有6分領先優勢，但太陽隨後打出一波11比0的高潮再度反超，但雷霆還是展現強大韌性，靠著霍姆格倫（Chet Holmgren）補進與威廉斯在剩下最後8.2秒時跳投，將比分扳成105比105平手。

關鍵的最後一擊，太陽暫停後將球交給布克，他在弧頂在時間剩餘0.7秒時出手，球直接破網完成「準絕殺」，儘管雷霆試圖利用最後球權交由米歇爾（Ajay Mitchell）投射追平三分，可惜最終未果，太陽最終就以3分之差擊敗雷霆。

▲太陽布克「準絕殺」帶領太陽以108比105險勝雷霆。（圖／路透）

太陽此役能成功逆轉，板凳出發的古德溫功不可沒，他全場13投8中，單場飆進8記三分球創下個人生涯新高，攻下全隊最高26分外帶4籃板，致勝功臣布克則貢獻24分、6籃板與9助攻，布魯克斯（Dillon Brooks）也穩健挹注22分與4籃板，防守悍將鄧恩則有9分、8籃板的貢獻。

雷霆方面，吉爾吉斯亞歷山大依舊神勇，全場攻下25分、6助攻，威廉斯緊隨其後挹注23分、4籃板與7助攻，霍姆格倫則有18分、9籃板。