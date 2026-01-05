運動雲

>

布克0.7秒準絕殺！太陽下半場大反撲　逆轉衛冕軍雷霆

▲太陽布克跳出來當英雄，最後剩下0.7秒時投出長達35英尺的三分外線超前比數。（圖／路透）

▲太陽布克最後0.7秒投進距離長達35英呎的超遠三分「準絕殺」，帶領太陽以108比105險勝雷霆。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

鳳凰城太陽5日在主場迎戰衛冕軍奧克拉荷馬雷霆，上演了一場驚天動地的逆轉秀，太陽在一度落後達18分的情況下，憑藉著板凳奇兵古德溫（Jordan Goodwin）外線爆發咬住比分，並在比賽最後0.7秒由球星布克（Devin Booker）投進距離長達35英呎的超遠三分「準絕殺」，帶領太陽以108比105險勝雷霆。

開賽後衛冕軍雷霆就率先發難，威廉斯（Jalen Williams）與多特（Luguentz Dort）的內外夾攻，首節打完取得6分領先，次節雷霆加大火力輸出，一度將分差擴大到18分之多，然而太陽展現極強韌性，在半場結束前靠著古德溫與布克的連線打出11比0的反擊波，在上半場打完追到42比49。

[廣告]請繼續往下閱讀...

易籃後，太陽找回準心，布克與吉萊斯皮（Collin Gillespie）聯手出擊，單節命中率超過5成，雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）雖然在第三節獨拿12分試圖穩住局勢，但古德溫與新秀鄧恩（Ryan Dunn）接連在外線發難，太陽在第3節結束時以74比73逆轉超前。

進入第4節，雙方呈現拉鋸戰，比賽剩餘4分鐘時，雷霆仍握有6分領先優勢，但太陽隨後打出一波11比0的高潮再度反超，但雷霆還是展現強大韌性，靠著霍姆格倫（Chet Holmgren）補進與威廉斯在剩下最後8.2秒時跳投，將比分扳成105比105平手。

關鍵的最後一擊，太陽暫停後將球交給布克，他在弧頂在時間剩餘0.7秒時出手，球直接破網完成「準絕殺」，儘管雷霆試圖利用最後球權交由米歇爾（Ajay Mitchell）投射追平三分，可惜最終未果，太陽最終就以3分之差擊敗雷霆。

▲太陽布克跳出來當英雄，最後剩下0.7秒時投出長達35英尺的三分外線超前比數。（圖／路透）

▲太陽布克「準絕殺」帶領太陽以108比105險勝雷霆。（圖／路透）

太陽此役能成功逆轉，板凳出發的古德溫功不可沒，他全場13投8中，單場飆進8記三分球創下個人生涯新高，攻下全隊最高26分外帶4籃板，致勝功臣布克則貢獻24分、6籃板與9助攻，布魯克斯（Dillon Brooks）也穩健挹注22分與4籃板，防守悍將鄧恩則有9分、8籃板的貢獻。

雷霆方面，吉爾吉斯亞歷山大依舊神勇，全場攻下25分、6助攻，威廉斯緊隨其後挹注23分、4籃板與7助攻，霍姆格倫則有18分、9籃板。

關鍵字： 太陽雷霆布克古德溫NBA

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

惡劣！退役國手兼裁判曲棍球場上施暴　跨坐狂毆國中生後腦

惡劣！退役國手兼裁判曲棍球場上施暴　跨坐狂毆國中生後腦

中國城市棒球聯賽啦啦隊名單曝光！　4位「台灣女孩」成焦點

中國城市棒球聯賽啦啦隊名單曝光！　4位「台灣女孩」成焦點

這次真的最後一場！國北獅雷諾企排生涯畫句點轉戰職場

這次真的最後一場！國北獅雷諾企排生涯畫句點轉戰職場

美國隊為何組夢幻陣容征戰WBC？日本分析師：FOX體育是關鍵

美國隊為何組夢幻陣容征戰WBC？日本分析師：FOX體育是關鍵

CPB／前獅將發威！陳家維猛打、李嘉祥後援勝　林益全首長打出爐

CPB／前獅將發威！陳家維猛打、李嘉祥後援勝　林益全首長打出爐

《冠軍之路》票房破2500萬癱瘓全臺戲院！ 林家正、潘傑楷、陳柏清、峮峮驚喜現身

《冠軍之路》票房破2500萬癱瘓全臺戲院！ 林家正、潘傑楷、陳柏清、峮峮驚喜現身

佐佐木朗希向山本由伸下跪一幕引熱議　道奇攝影師還原真相

佐佐木朗希向山本由伸下跪一幕引熱議　道奇攝影師還原真相

頒罰不還口獎遭懲處　武漢女籃竟繳「雙倍罰金」給WCBA

頒罰不還口獎遭懲處　武漢女籃竟繳「雙倍罰金」給WCBA

火腿開綠燈！古林、孫易磊參戰WBC　水谷瞬是英國隊潛在人選

火腿開綠燈！古林、孫易磊參戰WBC　水谷瞬是英國隊潛在人選

洋基休賽季「零大動作」惹怒球迷！　史坦佐點破原因

洋基休賽季「零大動作」惹怒球迷！　史坦佐點破原因

趙露思直播挑戰撒嬌舞　脫口「像蒼蠅」惹TWS粉絲不滿

熱門新聞

惡劣！退役國手兼裁判曲棍球場上施暴　跨坐狂毆國中生後腦

中國城市棒球聯賽啦啦隊名單曝光！　4位「台灣女孩」成焦點

這次真的最後一場！國北獅雷諾企排生涯畫句點轉戰職場

美國隊為何組夢幻陣容征戰WBC？日本分析師：FOX體育是關鍵

CPB／前獅將發威！陳家維猛打、李嘉祥後援勝　林益全首長打出爐

《冠軍之路》票房破2500萬癱瘓全臺戲院！ 林家正、潘傑楷、陳柏清、峮峮驚喜現身

讀者回應

﻿

熱門新聞

1退役國手曲棍球場施暴　狂毆國中生後腦

2中國城市棒球聯賽啦啦隊名單曝光

3真的最後一場！國北獅雷諾企排生涯畫下句點

4美國隊為何組夢幻陣容征戰WBC？

5CPB／陳家維猛打、李嘉祥後援勝

最新新聞

1睽違4年重返中壢！台啤雲豹9場主場搬去中原

2美媒預測岡本和真25轟　完成度超高

3今井旅美、高橋留隊　監督期待新賽季

40.7秒準絕殺！布克率太陽氣走雷霆

5味全龍1月10號天母辦球迷歡送會

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【會害羞啦】李多慧得知老粉都在前排　自爆上台會笑場XD

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

好危險！粉絲把禮物丟上花車 砸中BABYMONSTER雅賢

【還以為升天了QQ】鬥魚天冷睡超死...飼主叫不醒崩潰敲缸牠超不爽

【倒車還是舞獅】誤闖機車區撞倒2台...她竟下車幫翻面！？

【諷刺是犯人遊街】白宮公布「馬杜洛上銬押解」影片

惠利.朴寶劍勝負慾爆發　聊天到一半突PK拉筋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366