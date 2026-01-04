委內瑞拉政局震盪職棒聯盟全面暫停　參賽大聯盟球員安全陷隱憂

運動雲

▲委內瑞拉總統馬杜洛在2014年在加勒比海大賽開幕典禮中開球。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

委內瑞拉政局在2026年初急遽動盪，政治震盪已開始波及國內職棒與國際賽事。委內瑞拉職業棒球聯盟（LVBP）於上週五晚間才在兩座不同球場展開年度循環賽季後賽，未料數小時後，美軍於首都卡拉卡斯周邊發動軍事行動，並成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，全國隨即進入高度不穩定狀態，賽事傳將全面暫停。

美國總統川普隨後證實相關行動。委內瑞拉副總統宣布進入緊急狀態，國內一度傳出通訊、交通與航空受影響，社會秩序陷入混亂，也讓LVBP後續賽程是否如期進行備受關注。

LVBP尚未正式宣布停賽　不排除延賽或更換場地

截至目前，委內瑞拉職業棒球聯盟尚未正式宣布全面停賽。不過，聯盟原訂於週末在瓦倫西亞、波爾拉馬爾與巴基西梅托進行的多場季後賽，至今仍未獲得官方確認是否全數照常舉行。聯盟內部人士指出，在國內進入緊急狀態、交通與治安風險升高的情況下，不排除延後比賽、調整賽程，甚至更換比賽場地的應變方案，以確保球員與工作人員安全，但相關決策仍有待局勢進一步明朗。

值得注意的是，位於或鄰近首都卡拉卡斯的卡拉卡斯獅（Leones del Caracas）與拉瓜伊拉鯊魚（Tiburones de La Guaira）兩支球隊，已在例行賽階段遭淘汰，短期內季後賽並未直接於衝突核心區域進行，這也使聯盟暫未立即宣布停賽。截至美東時間週六下午3點30分，MLB.com冬季聯盟賽事頁面已將週六兩場比賽標示為「延期」，但聯盟尚未就本週末或後續季後賽安排發出正式聲明。

國際賽事早有警訊　加勒比海大賽先行換場地

事實上，國際棒壇對委內瑞拉局勢的疑慮早已浮現。加勒比職業棒球聯盟聯合會（CBPC）日前已決議，將原定於卡拉卡斯與拉瓜伊拉舉辦的2026年加勒比海大賽，移至墨西哥瓜達拉哈拉舉行。多明尼加、波多黎各與墨西哥等聯盟均以交通與安全風險為由，表態無法赴委內瑞拉參賽。

作為回應，LVBP曾邀請原訂於1月24日至30日在巴拿馬舉行的「美洲系列賽（Serie de las Américas）」改至卡拉卡斯與拉瓜伊拉，並與加勒比海大賽同期進行。該賽事目前規劃於2026年2月1日至7日舉行，但在馬杜洛遭拘捕後，主辦單位尚未確認是否仍會照計畫舉辦。

大聯盟球員承受壓力　安全隱憂

舊金山巨人隊目前有兩名球員身在委內瑞拉。外野手馬托斯(Luis Matos）效力拉瓜伊拉隊；捕手羅德里奎茲（Jesús Rodríguez）則效力於阿拉瓜隊。羅德里奎茲透過訊息向球隊表示，他目前人身安全無虞，正在等待巨人隊的進一步指示。不過，由於空域關閉，他至少在未來幾天內無法離開委內瑞拉。

釀酒人也有多名球員正在參賽，球隊發言人稍早接受美媒訪問時表示：「我們目前還沒有太多資訊，不過正在試著跟進最新的狀況。現在只知道機場被關閉，除此之外知道的不多。」

