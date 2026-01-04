愛德華茲轟33分滅熱火！生涯1200記三分球倒數、明戰巫師拚歷史紀錄

▲明尼蘇達灰狼「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）職業生涯三分球數已經達到1199顆。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

明尼蘇達灰狼4日作客邁阿密挑戰熱火，在當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）全場狂轟33分的領軍下，灰狼在第四節打出一波19比5的進攻高潮奠定勝基，終場以125比115擊敗熱火，不僅成功終結對方的4連勝，愛德華茲轟下33分5助攻3籃板，成為此役球隊贏球的功臣，而他三分球8投2中，生涯累積三分球數來到1199顆，僅差一記就能寫下NBA歷史上絕無僅有的三分球里程碑。

熱火近期表現火燙，接連擊敗老鷹、溜馬、金塊和活塞後收下4連勝，反觀灰狼近4戰僅拿下過1勝，前一戰還以24分之差慘敗給老鷹。

不過此役作客熱火主場，灰狼開賽就反客為主，首節打完靠著愛德華茲單節獨攬14分取得2分領先。次節持續施壓，帶著56比50的領先進入中場。易籃後，熱火在約維奇（Nikola Jovic）與鮑威爾（Norman Powell）的帶動下展開反擊，第三節熱火單節轟下36分，一度將分差縮小至僅剩4分。然而進入決勝末節，熱火進攻端突然斷電，灰狼趁勢由藍道（Julius Randle）與板凳奇兵（Naz Reid）聯手發難，一度將分差擴大至21分，也讓比賽提前失去懸念。

愛德華茲此役出賽38分鐘，全場19投10中，命中率53%，包含2記三分球及14罰11中，繳出33分、5助攻與3籃板的全面數據，賽後他個人職業生涯三分球總數也來到1199顆。值得一提的是，只要再進一顆三分球，愛德華茲就能成為NBA歷史79年來，首位能在25歲前達成1200記三分球里程碑的球員，下場比賽灰狼即將在台灣時間明早交手巫師，將是他挑戰紀錄的最佳時機。

除了愛德華茲表現亮眼，里德從板凳出發展現極高效率，全場15投10中、三分球7中4狂飆29分，完全打爆熱火板凳，藍道也繳出23分、10籃板的雙十成績，戈貝爾（Rudy Gobert）貢獻13分、12籃板，迪文琴佐（Donte DiVincenzo） 雖然手感不佳，三分球8投1中，但仍挹注11分、8籃板。

熱火方面，鮑威爾攻下全隊最高的21分，米歇爾（Davion Mitchell）與約維奇各得14分，中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）則有12分、9籃板進帳。