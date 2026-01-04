運動雲

>

愛德華茲轟33分滅熱火！生涯1200記三分球倒數、明戰巫師拚歷史紀錄

▲明尼蘇達灰狼「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）職業生涯三分球數已經達到1199顆。（圖／達志影像／美聯社）

▲明尼蘇達灰狼「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）職業生涯三分球數已經達到1199顆。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

明尼蘇達灰狼4日作客邁阿密挑戰熱火，在當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）全場狂轟33分的領軍下，灰狼在第四節打出一波19比5的進攻高潮奠定勝基，終場以125比115擊敗熱火，不僅成功終結對方的4連勝，愛德華茲轟下33分5助攻3籃板，成為此役球隊贏球的功臣，而他三分球8投2中，生涯累積三分球數來到1199顆，僅差一記就能寫下NBA歷史上絕無僅有的三分球里程碑。

熱火近期表現火燙，接連擊敗老鷹、溜馬、金塊和活塞後收下4連勝，反觀灰狼近4戰僅拿下過1勝，前一戰還以24分之差慘敗給老鷹。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過此役作客熱火主場，灰狼開賽就反客為主，首節打完靠著愛德華茲單節獨攬14分取得2分領先。次節持續施壓，帶著56比50的領先進入中場。易籃後，熱火在約維奇（Nikola Jovic）與鮑威爾（Norman Powell）的帶動下展開反擊，第三節熱火單節轟下36分，一度將分差縮小至僅剩4分。然而進入決勝末節，熱火進攻端突然斷電，灰狼趁勢由藍道（Julius Randle）與板凳奇兵（Naz Reid）聯手發難，一度將分差擴大至21分，也讓比賽提前失去懸念。

愛德華茲此役出賽38分鐘，全場19投10中，命中率53%，包含2記三分球及14罰11中，繳出33分、5助攻與3籃板的全面數據，賽後他個人職業生涯三分球總數也來到1199顆。值得一提的是，只要再進一顆三分球，愛德華茲就能成為NBA歷史79年來，首位能在25歲前達成1200記三分球里程碑的球員，下場比賽灰狼即將在台灣時間明早交手巫師，將是他挑戰紀錄的最佳時機。

除了愛德華茲表現亮眼，里德從板凳出發展現極高效率，全場15投10中、三分球7中4狂飆29分，完全打爆熱火板凳，藍道也繳出23分、10籃板的雙十成績，戈貝爾（Rudy Gobert）貢獻13分、12籃板，迪文琴佐（Donte DiVincenzo） 雖然手感不佳，三分球8投1中，但仍挹注11分、8籃板。

熱火方面，鮑威爾攻下全隊最高的21分，米歇爾（Davion Mitchell）與約維奇各得14分，中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）則有12分、9籃板進帳。

關鍵字： 愛德華茲灰狼熱火三分球NBA

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

赴日前再傳喜訊！林安可求婚成功　甜蜜畫面曝光

赴日前再傳喜訊！林安可求婚成功　甜蜜畫面曝光

委內瑞拉政局震盪職棒聯盟全面暫停　參賽大聯盟球員安全陷隱憂

委內瑞拉政局震盪職棒聯盟全面暫停　參賽大聯盟球員安全陷隱憂

CPB／前台鋼「字母哥」MVP　黃勇傳大扭腰美技沒收林益全安打

CPB／前台鋼「字母哥」MVP　黃勇傳大扭腰美技沒收林益全安打

兄弟洋投羅戈、勝騎士人在委內瑞拉報平安　前悍將富藍戈也發文了

兄弟洋投羅戈、勝騎士人在委內瑞拉報平安　前悍將富藍戈也發文了

岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

國民仍可能交易王牌戈爾！　美媒點名洋基成最佳下家

國民仍可能交易王牌戈爾！　美媒點名洋基成最佳下家

邊荷律悲痛發聲證實父親辭世　臨時返韓處理家務懇請體諒

邊荷律悲痛發聲證實父親辭世　臨時返韓處理家務懇請體諒

高橋光成獲3隊報價仍放棄旅美　美媒爆太空人曾有意但挑今井達也

高橋光成獲3隊報價仍放棄旅美　美媒爆太空人曾有意但挑今井達也

岡本和真18.8億加盟藍鳥　合約細節曝巨人可獲千萬入札金

岡本和真18.8億加盟藍鳥　合約細節曝巨人可獲千萬入札金

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！

熱門新聞

赴日前再傳喜訊！林安可求婚成功　甜蜜畫面曝光

委內瑞拉政局震盪職棒聯盟全面暫停　參賽大聯盟球員安全陷隱憂

CPB／前台鋼「字母哥」MVP　黃勇傳大扭腰美技沒收林益全安打

兄弟洋投羅戈、勝騎士人在委內瑞拉報平安　前悍將富藍戈也發文了

岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

國民仍可能交易王牌戈爾！　美媒點名洋基成最佳下家

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林安可求婚成功

2委內瑞拉政局震盪職棒聯盟全面暫停

3CPB／黃勇傳大扭腰美技吸睛

4羅戈、勝騎士人在委內瑞拉報平安

5岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

最新新聞

1央聯打擊王小園海斗渴望WBC

2朗希向山本下跪　攝影師還原真相

3柯瑞生涯第45次單節至少20分　率隊逆轉爵士

4羅戈、勝騎士人在委內瑞拉報平安

5委內瑞拉政局動盪、WBC參賽添變數

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【會害羞啦】李多慧得知老粉都在前排　自爆上台會笑場XD

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

兄弟3自培投手加入冬盟　彭政閔點名20歲潛力左腕拚明年合約

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」

蔡依林在大巨蛋台下 　「坐手推車+電動車」換場

蔡依林也想再加場　大巨蛋有空快call她

【同儕錄影起鬨】竹南無照少年拒檢！　8字型繞圈「逗弄警車」

郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366