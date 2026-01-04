運動雲

>

倪福德之後再現台灣人　李灝宇有望老虎隊史首位亞洲野手

▲▼Nike青棒菁英訓練營，李灝宇。（圖／記者李毓康攝）

▲李灝宇。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

隨著底特律老虎隊逐步調整未來布局，效力體系內的台灣內野手李灝宇，也被視為值得關注的名字之一。回顧老虎隊隊史，在大聯盟層級與亞洲出身球員的連結其實不多，而李灝宇的存在，正好成為其中少見、卻具代表性的案例，有望成為隊史首位大聯盟亞洲野手。

長期關注老虎隊的記者卡斯提洛（Rogelio Castillo）撰文解析，老虎隊過去在亞洲市場的嘗試相當有限。1999年，後援投手木田優夫成為隊史首位日籍球員，但僅短暫效力；2000年野茂英雄加盟，留下一年成績後便離隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

報導也提到，直到2009年，老虎隊將目光轉向台灣，簽下左投倪福德，他也成為隊史首位台灣出身的大聯盟球員。倪福德菜鳥年繳出防禦率2.61的表現一度在牛棚站穩腳步，這筆簽約當時在台灣引發高度關注，也被視為老虎隊接觸亞洲、尤其是台灣市場的重要一步。

不過在倪福德之後，老虎隊長時間未再有台灣或日本球員出現在大聯盟名單中，亞洲市場的布局幾乎停滯。直到近年，這樣的情況才出現些許不同。老虎隊2024年簽下前田健太，讓他成為繼野茂英雄之後，首位為老虎隊效力的日本投手，同時也是總管哈里斯（Scott Harris）上任後少數的多年合約之一，象徵意義與戰力考量兼具。不過就場上表現而言，前田在老虎時期始終未能找到節奏，成績並不理想。

報導分析，目前已被列入老虎40人名單的李灝宇，是球團體系內少數的台灣面孔。他並非短期操作或話題性簽約，而是透過交易引進後，持續在小聯盟體系中培養，並受到保護免於規則五選秀。儘管尚未完成大聯盟初登場，但若未來順利升上大聯盟，李灝宇將成為老虎隊史上首位在例行賽出賽的亞洲出身野手。

李灝宇的發展，也與場外環境的變化有所呼應。近20年來，密西根州東南部的亞洲人口明顯成長，台灣、日本、韓國與其他亞洲社群逐漸成為當地社會的一部分。這樣的背景，讓亞洲球員在底特律的適應條件，與過去相比已有所不同。

老虎隊在亞洲球員這條路上的歷史仍然有限，未來是否擴大也沒有任何保證。但進步未必總是來自高調的重磅簽約，或天價入札金。從40人名單上的李灝宇開始，對老虎隊與台灣棒球而言，這已是一個值得關注的起點。

關鍵字： 老虎隊李灝宇大聯盟台灣球員亞洲野手

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

赴日前再傳喜訊！林安可求婚成功　甜蜜畫面曝光

赴日前再傳喜訊！林安可求婚成功　甜蜜畫面曝光

岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

CPB／前台鋼「字母哥」MVP　黃勇傳大扭腰美技沒收林益全安打

CPB／前台鋼「字母哥」MVP　黃勇傳大扭腰美技沒收林益全安打

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

邊荷律悲痛發聲證實父親辭世　臨時返韓處理家務懇請體諒

邊荷律悲痛發聲證實父親辭世　臨時返韓處理家務懇請體諒

高橋光成獲3隊報價仍放棄旅美　美媒爆太空人曾有意但挑今井達也

高橋光成獲3隊報價仍放棄旅美　美媒爆太空人曾有意但挑今井達也

岡本和真18.8億加盟藍鳥　合約細節曝巨人可獲千萬入札金

岡本和真18.8億加盟藍鳥　合約細節曝巨人可獲千萬入札金

國民仍可能交易王牌戈爾！　美媒點名洋基成最佳下家

國民仍可能交易王牌戈爾！　美媒點名洋基成最佳下家

雄鷹調整人事！洪瑋漢轉球探　葉詠捷也換跑道

雄鷹調整人事！洪瑋漢轉球探　葉詠捷也換跑道

見證歷史！37歲衛斯布魯克　正式登基成NBA「控衛總得分王」

見證歷史！37歲衛斯布魯克　正式登基成NBA「控衛總得分王」

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」

熱門新聞

赴日前再傳喜訊！林安可求婚成功　甜蜜畫面曝光

岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

CPB／前台鋼「字母哥」MVP　黃勇傳大扭腰美技沒收林益全安打

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

邊荷律悲痛發聲證實父親辭世　臨時返韓處理家務懇請體諒

高橋光成獲3隊報價仍放棄旅美　美媒爆太空人曾有意但挑今井達也

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林安可求婚成功

2岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

3CPB／黃勇傳大扭腰美技吸睛

4王世堅開球　特攻吞敗裁判遭噓爆

5中信兄弟PS成員邊荷律父親辭世

最新新聞

1李灝宇有望老虎隊史首位亞洲野手

2樂天金鷲日職千安強打島內宏明引退

3戴維斯恐被交易？獨行俠目標鎖定這兩位

4CPB／黃勇傳大扭腰美技吸睛

5高橋光成獲3隊報價仍放棄旅美

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【會害羞啦】李多慧得知老粉都在前排　自爆上台會笑場XD

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

兄弟3自培投手加入冬盟　彭政閔點名20歲潛力左腕拚明年合約

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」

蔡依林在大巨蛋台下 　「坐手推車+電動車」換場

蔡依林也想再加場　大巨蛋有空快call她

【同儕錄影起鬨】竹南無照少年拒檢！　8字型繞圈「逗弄警車」

郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366