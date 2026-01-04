倪福德之後再現台灣人　李灝宇有望老虎隊史首位亞洲野手

▲李灝宇。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

隨著底特律老虎隊逐步調整未來布局，效力體系內的台灣內野手李灝宇，也被視為值得關注的名字之一。回顧老虎隊隊史，在大聯盟層級與亞洲出身球員的連結其實不多，而李灝宇的存在，正好成為其中少見、卻具代表性的案例，有望成為隊史首位大聯盟亞洲野手。

長期關注老虎隊的記者卡斯提洛（Rogelio Castillo）撰文解析，老虎隊過去在亞洲市場的嘗試相當有限。1999年，後援投手木田優夫成為隊史首位日籍球員，但僅短暫效力；2000年野茂英雄加盟，留下一年成績後便離隊。

報導也提到，直到2009年，老虎隊將目光轉向台灣，簽下左投倪福德，他也成為隊史首位台灣出身的大聯盟球員。倪福德菜鳥年繳出防禦率2.61的表現一度在牛棚站穩腳步，這筆簽約當時在台灣引發高度關注，也被視為老虎隊接觸亞洲、尤其是台灣市場的重要一步。

不過在倪福德之後，老虎隊長時間未再有台灣或日本球員出現在大聯盟名單中，亞洲市場的布局幾乎停滯。直到近年，這樣的情況才出現些許不同。老虎隊2024年簽下前田健太，讓他成為繼野茂英雄之後，首位為老虎隊效力的日本投手，同時也是總管哈里斯（Scott Harris）上任後少數的多年合約之一，象徵意義與戰力考量兼具。不過就場上表現而言，前田在老虎時期始終未能找到節奏，成績並不理想。

報導分析，目前已被列入老虎40人名單的李灝宇，是球團體系內少數的台灣面孔。他並非短期操作或話題性簽約，而是透過交易引進後，持續在小聯盟體系中培養，並受到保護免於規則五選秀。儘管尚未完成大聯盟初登場，但若未來順利升上大聯盟，李灝宇將成為老虎隊史上首位在例行賽出賽的亞洲出身野手。

李灝宇的發展，也與場外環境的變化有所呼應。近20年來，密西根州東南部的亞洲人口明顯成長，台灣、日本、韓國與其他亞洲社群逐漸成為當地社會的一部分。這樣的背景，讓亞洲球員在底特律的適應條件，與過去相比已有所不同。

老虎隊在亞洲球員這條路上的歷史仍然有限，未來是否擴大也沒有任何保證。但進步未必總是來自高調的重磅簽約，或天價入札金。從40人名單上的李灝宇開始，對老虎隊與台灣棒球而言，這已是一個值得關注的起點。