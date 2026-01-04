戴維斯將被擺上交易桌？獨行俠傳首要目標勇士庫明加、老鷹里薩希

▲獨行俠「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）。（圖／路透）

「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）要離開達拉斯了？美媒《DallasHoopsJournal》記者阿夫塞斯（Grant Afseth）撰文指出，獨行俠雖然還沒開始主動「推銷」這位明星中鋒，但據悉內部已達共識，若送走戴維斯，將優先考慮換回具備影響力的年輕好手，而主要鎖定的兩大目標就在金州勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）以及亞特蘭大老鷹側翼新星里薩希（Zaccharie Risacher）。

自從獨行俠解雇前任總管哈里森（Nico Harrison）後，球團在市場上的動向變得更加廣泛，除了探索戴維斯的交易價值外，包括加福德（Daniel Gafford）、湯普森（Klay Thompson）與羅素（D'Angelo Russell）都被列入可詢價名單。然而，戴維斯作為歷史前75大球星，獨行俠堅持必須有豐厚到能明確推動球隊長期發展的回報，才肯放人。

金州勇士雖然對戴維斯表現出興趣，但成交機率被認為較低，主因在於勇士並不打算在交易中送走像是格林（Draymond Green）或巴特勒（Jimmy Butler）這樣的核心球員，儘管庫明加的交易限制將於1月14日結束，但目前尚無明確的多方交易架構能滿足獨行俠的需求。

相較之下，亞特蘭大老鷹似乎擁有更清晰的交易結構，目前傳出的潛在交易包可能包含波辛基斯（Kristaps Porzingis）、里薩希與射手肯納德（Luke Kennard），不過老鷹對於是否送走里薩希仍持保留態度。

隨著老鷹可能成為戴維斯的落腳點，外界開始猜測其陣中當家球星楊恩（Trae Young）是否會成為籌碼？對此，《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）卻直接給出了否定的答案，他指出，獨行俠完全沒有興趣換回楊恩，原因是球隊希望讓厄文（Kyrie Irving）繼續擔任控球後衛，考慮到兩人皆需大量持球且防守端難以兼容，楊恩顯然不在獨行俠的補強藍圖中。

戴維斯的健康狀況仍是交易市場上的最大變數，自去年透過大交易來到達拉斯後，他在過去兩季總共僅出賽26場比賽，本季至今也僅上陣17場，儘管他在場時能繳出20.1分、10.7籃板的頂尖數據並撐起防守體系，但低出勤率確實抑制了部分球隊對於追求他的熱情。

而知名球評洛歐（Zach Lowe）認為，除了老鷹與勇士，密爾瓦基公鹿與洛杉磯快艇這兩支表現不如預期、且急於「贏在當下」的老牌強權，也極有可能在截止日前詢價戴維斯，這兩支球隊目前都面臨必須證明高薪陣容合理性的壓力，引進戴維斯或許是最後的豪賭。