看不到「安可舞」有點感傷　蘇泰安日文喊話：林選手，甘巴爹！

▲林安可加盟西武獅記者會，統一獅董事長凃忠正、領隊蘇泰安。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／台北報導

統一7-ELEVEn獅隊外野手林安可正式啟程旅日，今舉辦加盟日本職棒埼玉西武獅記者會。統一獅總經理蘇泰安在記者會上談到這位2019年以選秀狀元身分加入球隊的核心打者，語氣滿是不捨，直言短期內再也看不到「安可舞」，心中難免感傷，但仍送上最深的祝福，並以日文喊話：「林選手，甘巴爹ください」！」

蘇泰安回顧，林安可自2019年加盟後，用手中的球棒締造無數感動時刻，不僅是統一獅打線的核心戰力，更以「混血王子」形象深受球迷喜愛。儘管球團在2025年初才與他簽下三年複數約，仍希望能繼續並肩作戰，但隨著球季結束，林安可取得旅外自由球員資格，並向球團表達追夢想法。

「那次深談，我很清楚感受到他對旅外的渴望與堅定。」蘇泰安表示，與林安可會談後，隨即向董事長與總教練報告，三方很快達成共識，全力支持他的決定。儘管戰力調整是一大考驗，但統一獅始終秉持支持球員圓夢、推動台灣棒球進步的初衷，這點從去年的古林睿煬到今年的林安可，從未改變。

談到最不捨的畫面，蘇泰安笑中帶感傷地說，「安可在球場上的揮棒英姿，還有每次全壘打回來、在休息室被傑憲戲稱、迎接的『安可舞』，短期內我們看不到了，真的很遺憾。」但他也強調，看到林安可朝更高殿堂邁進，內心同時感到驕傲。

此外，蘇泰安也感謝西武獅球團多年來與統一獅累積的「雙獅交流」情誼，雙方自2016年起的交流已逾十年，彼此互相學習、成長。他相信林安可在西武獅能有很好的發展，並呼籲全台球迷繼續為他加油。

「最終情定好朋友，這是一個完美的結局。」蘇泰安最後送上祝福，期盼西武獅與統一獅 在新的一年都能創下佳績，並再度向林安可喊話：「林選手，甘巴爹！」