運動雲

>

看不到「安可舞」有點感傷　蘇泰安日文喊話：林選手，甘巴爹！

▲▼ 林安可加盟西武獅記者會 。（圖／記者湯興漢攝）

▲林安可加盟西武獅記者會，統一獅董事長凃忠正、領隊蘇泰安。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／台北報導

統一7-ELEVEn獅隊外野手林安可正式啟程旅日，今舉辦加盟日本職棒埼玉西武獅記者會。統一獅總經理蘇泰安在記者會上談到這位2019年以選秀狀元身分加入球隊的核心打者，語氣滿是不捨，直言短期內再也看不到「安可舞」，心中難免感傷，但仍送上最深的祝福，並以日文喊話：「林選手，甘巴爹ください」！」

蘇泰安回顧，林安可自2019年加盟後，用手中的球棒締造無數感動時刻，不僅是統一獅打線的核心戰力，更以「混血王子」形象深受球迷喜愛。儘管球團在2025年初才與他簽下三年複數約，仍希望能繼續並肩作戰，但隨著球季結束，林安可取得旅外自由球員資格，並向球團表達追夢想法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「那次深談，我很清楚感受到他對旅外的渴望與堅定。」蘇泰安表示，與林安可會談後，隨即向董事長與總教練報告，三方很快達成共識，全力支持他的決定。儘管戰力調整是一大考驗，但統一獅始終秉持支持球員圓夢、推動台灣棒球進步的初衷，這點從去年的古林睿煬到今年的林安可，從未改變。

談到最不捨的畫面，蘇泰安笑中帶感傷地說，「安可在球場上的揮棒英姿，還有每次全壘打回來、在休息室被傑憲戲稱、迎接的『安可舞』，短期內我們看不到了，真的很遺憾。」但他也強調，看到林安可朝更高殿堂邁進，內心同時感到驕傲。

此外，蘇泰安也感謝西武獅球團多年來與統一獅累積的「雙獅交流」情誼，雙方自2016年起的交流已逾十年，彼此互相學習、成長。他相信林安可在西武獅能有很好的發展，並呼籲全台球迷繼續為他加油。

「最終情定好朋友，這是一個完美的結局。」蘇泰安最後送上祝福，期盼西武獅與統一獅 在新的一年都能創下佳績，並再度向林安可喊話：「林選手，甘巴爹！」

關鍵字： 林安可西武獅統一獅旅日棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

從「過來啊」到「你真的來了」！黃子鵬加盟、觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

從「過來啊」到「你真的來了」！黃子鵬加盟、觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

台鋼斥資3億打造「皇鷹學院」 洪一中開箱滿意「練完直接滾回床上」

台鋼斥資3億打造「皇鷹學院」 洪一中開箱滿意「練完直接滾回床上」

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

黃子鵬看到宿舍驚呼要珍惜　剛到新環境被王柏融暖到了

黃子鵬看到宿舍驚呼要珍惜　剛到新環境被王柏融暖到了

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

統一獅補強洋投有譜！　蘇泰安證實已與「前雙城農場百大新秀」達成共識

統一獅補強洋投有譜！　蘇泰安證實已與「前雙城農場百大新秀」達成共識

【被硬控了】邊牧會怕小寶寶但看到手勢還是會饋頭

熱門新聞

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

從「過來啊」到「你真的來了」！黃子鵬加盟、觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

台鋼斥資3億打造「皇鷹學院」 洪一中開箱滿意「練完直接滾回床上」

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前宏國象洋將久旺辭世！68歲NBA老將傳奇生涯落幕

2老虎回故鄉加盟雄鷹！黃子鵬龍虎塔前哭了

3我被交易了　楊恩比賽中向教練、球迷道別

4黃子鵬觸身球老冤家郭阜林驚喜亮相

5道奇搞定兩人避開仲裁　只剩一人未簽

最新新聞

1林安可是否打WBC　西武獅無法保證

2林岳平鬆口氣：沒讓林安可變餵球投手

3看不到「安可舞」了　蘇泰安哭哭

4林安可加盟西武！社長讚中職珍貴資產

5蔡其昌笑稱「嫁女兒」　幽默祝福安可

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【會害羞啦】李多慧得知老粉都在前排　自爆上台會笑場XD

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走

【被硬控了】邊牧會怕小寶寶但看到手勢還是會饋頭

被王嘉爾「大力一拽」　華晨宇半年舊疾竟意外康復！

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

【辛柏毅失聯第3天！】家屬求助「朱府千歲」 小姨子崩潰蹲地痛哭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366