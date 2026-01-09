林安可加盟西武獅！社長形容「中職珍貴資產」：期待在日職大放異彩

▲林安可加盟西武獅記者會，埼玉西武獅球團代表取締役社長奧村剛資深顧問潮崎哲也親自出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／台北報導

台灣強打林安可正式加盟日本職棒埼玉西武獅，球團今（9）日舉行簽約記者會，埼玉西武獅球團代表取締役社長奧村剛親自出席致詞，對於能成功網羅林安可表達高度肯定，並形容他是「中華職棒非常寶貴的資產」，期盼未來能在日職舞台大放異彩。

奧村剛首先感謝媒體與各界到場，並表示，能與統一獅完成這次簽約，對西武獅而言意義重大，「能夠順利迎來中華職棒最具代表性的球隊之一統一獅，以及非常重要的選手林安可，我們感到非常高興。」他也特別向中職與統一獅球迷致意，感謝大家將林安可交付給西武獅隊。

談到未來規劃，奧村剛指出，林安可抵達日本後，球團將全力協助他適應環境，並在2月投入春訓，「我們衷心期盼他能夠盡快適應日本職棒的節奏，在場上有活躍的表現，也會在生活層面給予最大支持。」

奧村剛也回顧西武獅與台灣球員的深厚淵源，從支撐球隊黃金時代的郭泰源，稍早到現場特地前來致意的吳念庭，多年來有多位台灣選手在西武獅留下重要足跡，「這樣的歷史背景，讓林安可的加入顯得格外有意義。」

此外，奧村剛也提到，西武獅與統一獅自2016年起展開年度交流活動，去年邁入第10年，成為雙方球迷引以為傲的固定盛事；而現任西武獅總教練西口文也的教練生涯起點，正是從統一獅開始，更加深了兩隊之間的特殊連結。

從集團層面來看，奧村剛指出，台灣也是西武集團極為重要的據點，除球團經營外，西武集團在台灣亦投入不動產、飯店、鐵道與休閒娛樂等事業，包括台北的王子大飯店，以及桃園於2020年開幕的都市型水族館 Xpark，都顯示集團對台灣市場的長期深耕。

奧村剛最後總結表示，希望透過林安可這位「台灣至寶」的加入，能進一步深化西武獅、西武集團與台灣之間的情誼，「我們由衷期盼林安可選手在埼玉西武獅能夠大放異彩，也期待這份台日之間的緣分持續延續下去。」