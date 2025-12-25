岡本和真動向受矚！海盜有優先爭取立場　即便已補進一壘手FA

▲岡本和真。（圖／記者林敬旻攝）

日本職棒讀賣巨人強打岡本和真的旅美動向持續受到關注，美媒《Sports Illustrated》指出，儘管匹茲堡海盜已在自由市場補進一壘手戰力，但在入札制度下，海盜仍處於「能夠優先出手爭取岡本」的有利位置，並未完全退出競逐行列。

報導指出，海盜先前曾多次透過線上方式與岡本方面進行會談，一度被外界視為最有力競逐者，不過海盜日前與從教士成為自由球員的內野手歐赫恩（Ryan O’Hearn）達成2年總額2900萬美元的合約共識，預料將由其鎮守一壘，也讓岡本加盟的可能性一度被打上問號。

然而簽下歐赫恩後，海盜下季團隊薪資預估落在9000萬至9500萬美元之間，仍保有約1500萬至2000萬美元的操作空間。外界普遍評估，岡本的市場行情約為4年總額6400萬美元，年均約1600萬美元，在海盜財務結構中仍屬可行範圍。

《The Athletic》記者羅森索，近日在Podcast節目《Foul Territory》中也表示，「海盜確實有可能與岡本完成簽約」。羅森索分析指出，海盜近期的多筆交易操作，加上由賽揚獎投手斯金斯領軍的先發輪值，具備相當吸引力，可能促使岡本「認真考慮」加盟匹茲堡。