曾豪駒曝WBC徵召最新狀況！等待古林、林安可、徐若熙好消息

▲體育運動精英獎，最佳教練獎曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

中華隊備戰 2026 年世界棒球經典賽（WBC）進入關鍵階段，旅日、旅美球員的徵召進度備受關注。中華隊總教練曾豪駒今受訪透露，包括古林睿煬、林安可與徐若熙在內的旅日球員，近期有機會出現較明確的消息，但仍需與母球團持續協調。

曾豪駒指出，林安可與徐若熙剛完成合約簽署，球團在整體規劃上相對謹慎，可能希望先觀察完整的春訓安排，「這部分我們都還在一直跟球團協調中，過幾天應該會有比較好的消息。」他也提到，現階段正值國外耶誕節與年假期間，相關決策節奏自然稍慢，需要多一些時間等待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於是否能在第一階段集訓就看到旅日球員報到，曾豪駒表示仍須視實際情況而定，但只要確定參賽，教練團就會積極與球團溝通，希望能在最早時間歸隊，盡快培養默契、整合團隊戰力。 談到旅美球員的部分，曾豪駒說明，依照大聯盟與球員工會的原則，多數大小聯盟選手會以 2 月 28 日官辦熱身賽為主要時間點，「是否能提早加入，主要還是看選手意願以及球團是否同意，若球團點頭，其實也有提早歸隊的空間。」

此外，明年度身兼樂天桃猿總教練與中華隊總教練「二職」，曾豪駒表示，目前整體工作交接與規劃皆按照流程進行，並已事先與球團充分溝通，希望能無後顧之憂，全力投入WBC任務。他也強調，球隊多年來建立的訓練體系完整，教練團經驗豐富，運作上不會有太大問題。

再次扛下國家隊總教練重任，曾豪駒坦言壓力始終存在，但態度依舊務實，「既然選擇承擔，就是全力以赴，把團隊整合好，去爭取最好的結果。」