台日青棒木鋁棒同場較勁　甲子園小帥哥來台被球迷要簽名嚇到

▲台日青棒交流賽，九州代表新垣有絃（右），梶山侑孜（左）。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃臺日高中棒球對抗賽24日舉辦開賽記者會。今年夏季甲子園冠軍隊伍沖繩尚學高中二年級投手新垣有絃首次來台，就深刻感受到台灣球迷的熱情，從機場到飯店接連被球迷索取簽名，讓他直呼嚇了一跳。

本屆交流賽由九州聯隊與北海道聯隊來台，將與中信盃黑豹旗前兩名的平鎮高中、羅東高工正面交鋒。日本聯隊可選擇使用鋁棒或木棒參賽，台灣球隊則統一使用木棒，如同過往馬自達盃台日交流賽，將再度出現木棒、鋁棒同場較勁的罕見場景。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新垣有絃表示，第一次來到台灣，感覺天氣與沖繩相近，相當舒適。甲子園奪冠後，他在沖繩受到的關注度明顯升高，由於當時專注於訓練，沒有機會觀看台灣隊的比賽，但對台灣棒球的印象是「投手很強」。

面對使用木棒的台灣打者，新垣有絃認為，「木棒如果沒有確實擊中球心，就不容易形成安打，因此會想辦法投出讓打者無法掌握球心的球路。」

抵台首日從機場直奔球場練習，新垣有絃感受到台灣球迷的親切，他笑說：「沒想到甲子園在台灣也有這麼高的關注度，有人找我簽名真的嚇了一跳。」九州聯隊代表選手梶山侑孜也表示，第一次來台灣，對台灣的印象是「食物很好吃，大家都很親切」。

羅東高工邱昱承表示：「日本球員精神面貌很好，態度也很值得學習。」隊友郭靖源則說：「他們在球場上的拚勁十足，比賽態度也相當積極。」

平鎮高中邱文佑指出，希望透過這幾天的比賽獲得不同層面的成長，特別是在心態方面，「我們不會輸給來自日本的兩支聯隊。」蔡辰瀧則說，會以最好的表現投入比賽，盡力在場上為球隊做出貢獻，目標拿下三場勝利。他們也在開賽前先做情蒐，看過新垣有絃的投球影片。

▲台日青棒交流賽。（圖／中華棒協提供）