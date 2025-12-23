運動雲

村上宗隆落腳芝加哥是道奇最佳劇本？　隊媒撰文揭衛冕軍「按兵不動」內幕

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

每當日本重量級球星有意挑戰大聯盟，洛杉磯道奇往往都是外界點名的潛在競逐者，日前村上宗隆在正式被公告入札後，一度被認為至少會引起道奇關注，但隨著市場發展與評估結果出爐，道奇最終並未出手，而村上則在入札期限截止前，與芝加哥白襪達成合約。

隸屬於FanSided網絡、長年挖掘並報導道奇的專門媒體《Dodgers Way》在最新專題中提及，道奇對村上的猶豫並非毫無原因，即將年滿26歲的村上，過去主要守備位置為三壘，但防守評價並不突出，外界普遍認為他未來在大聯盟更適合轉任一壘；而道奇方面已執行芒西（Max Muncy）的合約選項，確保其續守三壘，當家一壘手弗里曼（Freddie Freeman） 也穩坐先發位置，陣容上難以為村上騰出空間。

儘管村上以驚人長打火力著稱，一度有人認為道奇可能先簽人再思考配置問題，但這將是一場高風險豪賭；多名專家原先預估，村上的合約規模可能上看2億美元，然而隨著談判過程推進，村上的隱憂逐漸浮現，包括近年三振率明顯上升，以及面對速球時的擊球接觸率偏低，讓多支球隊態度轉趨保守。

整個休賽季期間，道奇始終未與村上產生實質連結，除了曾傳出他與道奇日籍投手山本由伸共進晚餐外，並未出現具體追逐動作；最終隨著市場降溫，村上選擇接受白襪開出的條件，簽下2年3400萬美元合約，與外界原先預測的長約價碼落差甚大。

對白襪而言，這是一筆低風險、高潛力的投資；對村上來說，則是一次相對沒有壓力的過渡期。在戰績處於重建階段的白襪，他得以遠離鎂光燈，在適應美國文化與更高競爭強度的同時，專注證明自身價值，若表現符合期待，村上將在28歲再度成為自由球員，屆時仍有機會爭取真正的頂級合約。

而這樣的發展，反倒可能讓道奇成為最大受益者；專題中寫道，村上與山本由伸私交甚篤，未來若在大聯盟站穩腳步，山本勢必成為關鍵招募橋梁，加上屆時芒西與弗里曼的合約皆已到期，道奇在內野配置上也將擁有更大彈性。

整體而言，這對道奇堪稱「最佳劇本」，若村上兌現天賦、身價水漲船高，道奇可憑藉財力與日籍球員連結全力搶人；若未能適應大聯盟，道奇也等同成功避開高風險投資，即便必須多等幾年，對洛杉磯而言，這仍是一筆進可攻、退可守的布局。

