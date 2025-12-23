運動雲

火腿表態支持！孫易磊、古林睿煬參戰WBC持開放立場

▲孫易磊。（圖／截自X）

▲孫易磊。（圖／截自X）

記者王真魚／綜合報導

效力日本職棒日本火腿隊台灣投手孫易磊與古林睿煬，未來若獲徵召參加世界棒球經典賽（WBC），球團表態支持。日本媒體《中日體育》報導指出，火腿球團釋出正面態度，對兩人投入國家隊賽事持開放立場。

古林睿煬12月初出席活動時坦言，確實已接獲中華隊聯繫，不過由於過去一年先後錯過世界12強賽與經典賽資格賽，對於是否能夠順利參賽仍持保留態度，僅低調表示「之後再看狀況」。至於孫易磊，近期也證實已被詢問參賽意願，本人態度正向，但是否成行仍需配合球團整體規劃。

《中日體育》進一步指出，火腿高層回應相關問題時強調，若孫易磊入選經典賽名單，球團將全力配合；而古林睿煬一旦同樣獲得徵召，火腿也會給予相同支持，協助兩名台灣投手順利投入國際賽。 古林睿煬去年世界12強賽以及今年初的經典賽資格賽皆曾名列大名單，其中資格賽甚至進入最終集訓名單，但兩次最終都因身體出現些微不適而辭退。

對於這次是否已收到正式徵詢，古林睿煬證實確有其事，但僅簡短回應，「到時候大家就知道了。」至於接下來的訓練是否會以備戰經典賽為主，他強調季後訓練其實早已規劃完成，「不會因為特定賽事，就刻意去做不一樣的調整。」

至於孫易磊，日前受訪也表示，已接獲國家隊詢問，且有意願參賽。

古林睿煬曾代表台灣出戰2023年杭州亞運與亞冠賽。孫易磊同樣有豐富國際賽資歷，包括2023年亞錦賽以及今年的經典賽資格賽，當中最受矚目的是資格賽對西班牙的關鍵戰役，當時第7局臨危登板，一度陷入滿壘危機，卻連續飆出2次三振成功拆彈，最終中繼1.2局無失分，展現過人的抗壓性。

▲▼ 古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

▲古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

